Le PSG très bientôt fixé pour Kylian Mbappé et Sergio Ramos

Le PSG l’a emporté face à Montpellier ce mercredi soir (1-3, 21e journée de Ligue 1). Une victoire qui fait du bien,, mais qui a aussi eu son lot de mauvaises nouvelles.

Le PSG est entré de plein pieds dans un sprint qui s’annoncera intense durant les prochaines semaines. Et avant ce marathon composé, notamment, de l’OM par deux fois, du Bayern ou de l’AS Monaco, ce qu’il ne fallait surtout pas, c’était perdre des joueurs importants sur blessure. Ce qui a malheureusement été chose faite face aux Montpelliérain. En effet, lors du premier acte, Kylian Mbappé a dû céder sa place, visiblement touché derrière la jambe. Puis, dans la foulée, c’est Sergio Ramos, touché à l’adducteur gauche, qui a dû jeter l’éponge à son tour.

Des examens dans la journée pour Ramos et Mbappé

Christophe Galtier, de son côté, a voulu se montrer rassurant au sortir de la victoire des siens : « Cela ne parait pas très grave, ni pour l’un ni pour l’autre. Ce sont deux joueurs très importants et il y a ce calendrier. Sur ce qu’on a vu à la mi-temps et après le match, il n’y a pas d’inquiétude », a exposé l’entraîneur rouge et bleu. Le PSG devrait d’ailleurs rapidement être définitivement fixé sur le sort de ses deux éléments. En effet, en ce jeudi matin, Le Parisien nous indique que des examens seront effectués ce jour au sein de l’hôpital américain de Neuilly afin d’évaluer la gravité des blessures et les éventuelles durées d’indisponibilité de Sergio Ramos et Kylian Mbappé. Étant donné les échéances qui attendent les Parisiens, l’OM au Vélodrome en Coupe de France mercredi prochain et le Bayern en Ligue des Champions une semaine plus tard au premier plan, le diagnostic sera forcément scruté avec grande attention dans les heures à venir…