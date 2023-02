Milan Skriniar est toujours un joueur de l’Inter. Simone Inzaghi, son coach, s’est d’ailleurs exprimé sur son cas alors que le défenseur slovaque était absent de la feuille de match interiste ce mercredi soir face à l’Atalanta.

On connaît l’épilogue du dossier Milan Skriniar désormais. Après des mois de rumeurs, de négociations et de tergiversations, l’ancien joueur de la Sampdoria a donc paraphé un contrat avec le PSG en vue de la saison prochaine. Il rejoindra Paris libre de tout contrat. Un joli coup pour les Rouge et Bleu qui souhaitaient toutefois le recruter cet hiver. Mais face à l’intransigeance renouvelée du club lombard, ce transfert n’a pu avoir lieu.

Conséquence de quoi, Milan Skriniar conclura l’exercice en cours avec les Nerazzurri. Et ce mercredi soir, le joueur de 27 ans n’a pas été convoqué par son coach, Simone Inzaghi, pour affronter l’Atalanta en marge des quarts de finale de la Coupe d’Italie. Une absence sur laquelle l’entraîneur de l’Inter est revenu en conférence de presse au sortir de la victoire de ses hommes sur le plus petit des scores : «Pourquoi Milan Skriniar n’était pas présent ce soir ? Pour le laisser un peu tranquille. Il n’y a aucun problème avec lui, je l’utiliserai jusqu’à la fin. Il est avec nous jusqu’au 30 juin prochain et jusqu’au dernier match, je l’utiliserai et choisirai quand le faire jouer », a-t-il exposé. Milan Skriniar devrait selon toutes vraisemblances faire son retour le week-end prochain pour un choc XXL face au Milan AC. Il sera intéressant d’observer la réaction des supporters interistes à cette occasion.