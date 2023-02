Le PSG a renoué avec le succès ce mercredi soir contre Montpellier (1-3) dans le cadre de la 21e journée de Ligue 1. Mais il a perdu deux joueurs sur blessure, Sergio Ramos et Kylian Mbappé. En conférence de presse, Christophe Galtier a donné plus de détails sur l’état physique de ses deux joueurs.

« Après un choc à la tête, Sergio s’est fait mal à l’adducteur en retombant. On pense que ce n’est pas grave. Il a préféré sortir et ne pas prendre de risques alors que nous devons enchaîner les matchs tous les trois jours. Concernant Kylian, sur un tacle, il a pris un coup au genou et derrière le genou. Est-ce une contusion ou un hématome ? On ne sait pas encore. Cela ne paraît pas très grave ni pour l’un ni pour l’autre, rassure le coach du PSG dans des propos relayés par Le Parisien. Ce sont deux joueurs très importants et il y a ce calendrier. Sur ce qu’on a vu à la mi-temps et après le match, il n’y a pas d’inquiétude.«

« Je suis content des efforts fournis par l’équipe »

Christophe Galtier qui a évoqué la prestation de son équipe. « On a eu des pertes de balle, on devait faire attention dans la profondeur, on avait travaillé cela. Je suis satisfait du résultat. On a eu un scénario incroyable en première période avec notamment ces deux penaltys manqués. La deuxième période était plus aboutie. J’ai mis du monde au milieu dans le cœur du jeu pour récupérer le plus de ballons, vite et haut. Il fallait renouer avec la victoire, c’est un championnat très serré. Je suis content des efforts fournis par l’équipe. Les joueurs ont répondu présent.«

« La Ligue des champions nous impose d’être prêts à ce moment-là »

Le coach du PSG qui a été questionné pour savoir s’il sentait une pression supplémentaire à l’approche du huitième de finale de la Ligue des Champions contre le Bayern Munich. « (Rires) Oui automatiquement, il y a de la pression et une obligation de résultat. Mais je le savais avant. La Ligue des champions nous impose d’être prêts à ce moment-là. Il faut croiser les doigts qu’on n’ait pas de blessés. On a un calendrier chargé avec des matchs difficiles. Les blessés, c’est aussi l’histoire de la Ligue des champions. Ça compte. »

« C’est un signal fort pour les jeunes formés au club »

Christophe Galtier qui a aussi encensé son jeune milieu de terrain, Warren Zaïre-Emery, buteur ce soir. « Je suis très content pour lui parce que c’est un Titi Parisien. Je tenais à le faire entrer parce qu’il avait été malheureux sur l’égalisation de Reims dimanche dernier et beaucoup de monde s’en prenait à lui depuis. C’était dur pour lui. C’est un signal fort pour les jeunes formés au club. Il est devenu le plus jeune joueur formé au club buteur. »

« Ce sont les aléas du mercato »

Le coach du PSG qui a enfin évoqué l’imbroglio autour du prêt d’Hakim Ziyech. « On voulait remplacer Pablo Sarabia, avec un joueur capable d’évoluer sur le côté droit. Malheureusement, cela ne s’est pas fait. Ce sont les aléas du mercato. Il faut l’accepter. La responsabilité n’en incombe pas au PSG d’après ce que j’en sais.«