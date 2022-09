Ce samedi après-midi, le Stade Brestois s’est incliné sur la pelouse du Parc des Princes contre le PSG dans le cadre de la 7e journée de Ligue 1 (1-0). Après une première mi-temps difficile, le club breton a réalisé une meilleure deuxième période, ayant même la possibilité d’égaliser avec un penalty d’Islam Slimani. Michel Der Zakarain a tenu à souligner la bonne deuxième période de son équipe.

« En première mi-temps, on était bien en place mais on a permis au PSG d’avoir beaucoup d’occasions. Ils ont mis beaucoup de ballons dans le dos sur notre côté droit de la défense. On a frisé la correctionnelle plusieurs fois, souligne le coach brestois pour Prime Video. En deuxième mi-temps, même s’ils ont mis moins d’intensité, de vitesse dans leur jeu, on a mieux récupéré et utilisé le ballon. On a eu le penalty, on a frappé plusieurs fois. La deuxième mi-temps est de bonne facture. Le 5-4-1, une solution pour la suite ? C’est possible de rejouer dans ce système-là. Mais quand vous jouez Paris, la largeur – à quatre – elle est très très grande. Les espaces, avec la qualité des joueurs qu’ils ont, […]si on ne défend pas bien, on est puni. Le penalty ? Le problème, les trois penaltys que je l’ai vu tirer à l’entraînement, il n’a jamais tiré de ce côté-là. Avec l’envergure qu’il a (Donnarumma, ndlr), mettre à cette hauteur-là c’est plus facile pour lui de l’arrêter. »