Le Stade Brestois s’est incliné ce samedi après-midi contre le PSG (1-0) dans le cadre de la 7e journée de Ligue 1. Les Bretons ont réussi à mettre en danger les Rouge & Bleu en seconde période et auraient pu égaliser mais Islam Slimani a vu son penalty magistralement arrêté par Gianluigi Donnarumma. Franck Honorat estime que le nul aurait été mérité.

« C’est dommage. On se procure des occasions. Après, on sait que c’est une équipe qui est au-dessus collectivement et individuellement. Mais sur le peu d’occasion que l’on a eu, on a manqué d’un peu de lucidité et de jouer en nombre dans la surface, regrette le Brestois pour Prime Video. On peut revenir à 1-1 avec ce penalty, c’est dommage parce que le nul était mérité.«

Son coéquipier, Lilian Brassier salue la performance de son équipe en deuxième période. « On s’est renforcé mentalement en venant ici. On espérait quand même avoir quelques points. Malheureusement on n’y est pas arrivé. C’est rageant, mais vu le scénario du match, on aurait pu pousser un peu plus et avoir un meilleur résultat. On s’est donné, on a essayé de les mettre en danger. On leur a posé pas mal de problèmes. Ce n’a pas été simple, ça reste quand même le PSG donc ce n’est pas facile. Un meilleur visage en seconde période ? On savait qu’il ne fallait pas lâcher, un match c’est 90 minutes. Souvent, les équipes face au PSG elles craquent à la fin. Nous, il fallait que l’on reste concentré du début jusqu’à la fin pour toujours les mettre en difficulté.«