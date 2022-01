Edouard Michut était titulaire ce soir lors de la victoire du PSG contre Vannes en 16es de finale de la Coupe de France (0-4). Le titi a joué tout le match (noté 5,5 par la rédaction de CS) et aurait même pu s’offrir son premier but avec les Rouge & Bleu mais sa frappe s’est écrasée sur la barre de Clément Pétrel. Le milieu de terrain a évoqué sa première titularisation avec son club formateur.

« Je suis très content, je travaille tous les jours à l’entraînement pour que ce genre de moment arrive, donc forcément je suis très heureux, s’enflamme Michut au micro de PSG TV. Il faut maintenant que ça arrive à nouveau, encore et encore… Ce soir, on a su faire le match qu’il fallait, contre une équipe assez conquérante, on a mis les 4 buts sans en encaisser, donc on est contents. Ce qu’on peut me souhaiter ? Du bonheur, et de pouvoir petit à petit intégrer le groupe, et jouer de plus en plus !«