Talmont : « On a peut-être été sorti par le futur vainqueur »

Vannes n’a pas à rougir de sa large défaite contre le PSG ce soir en 16es de finale de Coupe de France (0-4). Pierre Talmont, l’entraîneur du club de National 2, ne veut pas entendre parler de déception après ce match de gala.

« Pas la déception, c’est la fin d’un parcours, on a peut-être été sorti par le futur vainqueur. Une déception par rapport au score, un peu lourd (0-4). Ça ne fait jamais plaisir d’encaisser quatre buts mais il y avait deux ou trois classes d’écart. On a mis en avant le club pendant une semaine, c’est ce qu’il faut retenir, explique l’entraîneur en conférence de presse dans des propos relayés par l’Equipe. Mbappé ? En première période, on ne l’a pas trop vu. Il n’était pas trop investi, pas trop concerné. Mais en deuxième, on a vu le vrai Kylian Mbappé. Il s’est mis à jouer car il avait plus d’espaces aussi. Des regrets ? On a essayé de jouer mais au début du match on n’a pas été assez agressifs, on a trop respecté les Parisiens, et dans l’utilisation du ballon, on n’a pas assez performant. Mais ce n’est plus le PSG d’il y a dix ans, il n’y a que des stars mondiales dans cette équipe. »