Deschamps : « Mbappé est perfectionniste »

Ce samedi soir, l’Equipe de France a obtenu son ticket pour la Coupe du monde au Qatar (21 novembre au 18 décembre 2022) grâce à une large victoire face au Kazakhstan (8-0). Une qualification obtenue grâce à un Kylian Mbappé des grands soirs. En effet, l’attaquant du PSG a régalé le Parc des Princes avec un quadruplé et une passe décisive. Après la rencontre, son sélectionneur, Didier Deschamps, a mis en valeur l’efficacité de son attaquant, dans des propos rapportés par le site officiel de la FFF.

« C’est une très belle soirée pour lui dans l’efficacité. Il a cette capacité à marquer beaucoup de buts. S’il commence à mettre quatre buts à chaque rencontre et, en plus, à être efficace de la tête… (sourires) ! Il est perfectionniste et a la capacité à faire beaucoup de différences. Il affole les compteurs. C’est un jeune joueur mais aujourd’hui avec l’ensemble de l’équipe de France, il a pu étaler toute sa classe, son efficacité et son état d’esprit. Il aurait pu mettre un quintuplé mais il a laissé à Antoine (Griezmann) le soin de tirer le penalty. Cela permet à l’ensemble de l’attaque de se partager le réalisme offensif ce soir. »

Pour la chaîne L’Equipe, Didier Deschamps a également mis en avant l’activité de l’attaquant du PSG sur le terrain. « Il a toujours eu cette liberté. Il a défendu aussi quand il a fallu. Kylian est capable de tout faire. Je ne lui ai jamais donné de position fixe. Il a participé énormément au jeu, à la construction aussi. Après, c’est aussi aux autres, derrière, de s’adapter. »