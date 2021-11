Mbappé : « On veut marquer l’histoire du PSG ! »

L’équipe de France s’est brillamment qualifiée pour la Coupe du Monde 2022 grâce à un très beau succès face au Kazakhstan (8-0). Kylian Mbappé a été un des grands acteurs de cette rencontre en inscrivant un quadruplé, une première pour les Bleus depuis 1958 et Just Fontaine. Interrogé par Téléfoot, le numéro 7 parisien est longuement revenu sur cette rencontre mais aussi son début de saison avec le PSG.

Son match :

On est content de s’être qualifiés, après marquer un quadruplé au Parc des Princes, ça a une saveur particulière pour moi parce que c’est mon stade ici ! Je suis toujours content de jouer ici, maintenant le plus important c’était de se qualifier parce qu’on la voulait cette qualification et c’est mérité !

Son été :

Ce qui m’est arrivé cet été m’a forgé ! Prendre coup sur coup un pénalty décisif manqué et un non transfert, ça teste ton mental et tes limites ! J’ai répondu de la meilleure des manières et je suis plus confiant que je ne l’étais avant, tout en étant humble et déterminé de faire de grandes choses cette saison !

Sa prise de parole en octobre, un déclic ?

Libérateur je ne sais pas, puis je n’ai pas eu de préparation physique complète… Après c’est sûr que de vider son sac après les fausses rumeurs, les non-dits qui a eu ça aide. Mais après j’étais beaucoup mieux physiquement, dans mes baskets et je suis plus heureux dans ma vie personnelle… Donc ça aide pour faire de grandes performances !

Revenir plus fort

Je sais de quoi je suis capable de faire ! Je me suis réfugié dans le travail et parfois aussi il faut se remettre en question, ce n’est pas toujours à cause des autres ! Je connais mes qualités et ce que je peux faire dans le foot. Je suis entré dans cette partie pour jouer les coups à fond et faire mal dans un esprit collectif. Je n’ai pas eu besoin d’éliminer et faire des actions individuelles ce qui prouve que que derrière moi il ya eu tout un travail, il faut féliciter mes coéquipiers !

Les records et objectif

Les records sont fait pour être battus ! J’ai toujours voulu marquer l’histoire de l’équipe de France et du football. Il y a un jeune qui regarde la télévision et voudra battre ce record-là, mais j’ai toujours eu la détermination de laisser mon nom, et j’espère continuer comme ça ! Mes objectifs ? Tout gagner ! Je suis dans deux grandes équipes, et à partir de ce moment-là on ne peut pas se cacher ! L’objectif c’est de tout gagner à chaque fois !

La saison à venir avec le PSG :

Je suis confiant ! On a une certaine régularité en Europe ces deux dernières années avec la finale et la demi-finale. On n’est pas complètement satisfait… On l’est parce qu’on a amené le club dans des sphères où il n’a pas encore été dans ce nouveau format de la Champions League. Mais nous on veut marquer l’histoire, et on est des compétiteurs ! Et lorsque tu es compétiteur, tu veux tout gagner !

L’international français s’était déjà exprimé sur le PSG ce samedi et sur une potentielle prolongation, et comme souvent ce dernier est resté très évasif à ce sujet au micro de TNT Sports :

« Mon avenir ? Je ne sais toujours pas. J’ai dit que j’ai passé 5 années extraordinaires à Paris, j’ai profité de chaque instant et je continue de le faire. Plein de grandes choses vont arriver, de grandes échéances, mais j’en ai déjà parlé. »