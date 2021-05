Ligue 1 – Mikaël Lesage arbitre de Brest / PSG

Après sa finale de Coupe de France face à l’AS Monaco ce mercredi soir, le PSG aura un dernier rendez-vous important ce week-end en Ligue 1. À l’occasion de la 38e et dernière journée du championnat, le club de la capitale se déplacera sur la pelouse du Stade Brestois 29 (dimanche à 21h). En cas de contre-performance du LOSC (qui affronte l’Angers SCO), le club de la capitale pourrait remporter son 10e titre de champion de France, à condition de s’imposer au Stade Francis Le Blé. Et cette rencontre entre Brestois et Parisiens sera arbitrée par Mikaël Lesage. Il sera assisté par Huseyin Ocak et Mathieu Grosbost. Benjamin Lepaysant sera le quatrième arbitre. Enfin, Bruno Coue et Dominique Julien officieront en tant qu’arbitres assistants vidéo.

Cette saison, Mikaël Lesage a arbitré à trois reprises le PSG en Ligue 1 lors des victoires face au FC Metz (1-0, 1ère journée), le Montpellier Hérault (3-1, 13e journée) et le Dijon FCO (4-0, 27e journée). Il a également arbitré une rencontre du Stade Brestois lors d’une large défaite face au FC Nantes au début du mois (1-4, 35e journée). Depuis le début de l’exercice 2020-2021, l’arbitre de 46 ans a dirigé 18 matches de Ligue 1 pour un total de 66 cartons jaunes et 4 cartons rouges distribués.