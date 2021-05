Draxler : “Une finale, c’est un match que l’on doit gagner”

Ce soir à 21h15 (France 2 et Eurosport 2), l’AS Monaco et le PSG s’affronteront en finale de la 104e édition de Coupe de France. Si le club de la capitale voudra remporter sa 14e coupe dans cette compétition, les Monégasques désirent également glaner ce trophée qu’ils n’ont plus soulevé depuis 1991. Et avant cette rencontre, Julian Draxler a été questionné sur l’équipe monégasque, qui a battu à deux reprises le PSG cette saison en Ligue 1.

“C’est une équipe qui a beaucoup progressé avec Niko Kovac. Il y a une certaine inspiration allemande dans cette équipe, avec notamment Kevin Volland, que je connais très bien. Il fait une très bonne saison là-bas. Ce sera difficile. Une finale, c’est toujours compliqué. Nous sommes bien préparés, c’est un titre que nous voulons décrocher”, a commenté Julian Draxler dans un entretien au site officiel du club. “Le fait que nous ayons perdu deux matches contre eux cette saison joue un peu dans nos esprits. Une finale, c’est un match que l’on doit gagner. Il ne faut pas trop penser à ces dernières rencontres en championnat face à eux. Forcément, nous n’étions pas contents après ces défaites, mais nous nous concentrons sur cette finale.”