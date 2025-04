Milan Skriniar buteur avec le Fenerbahçe

Devenu un titulaire indiscutable sous les ordres de José Mourinho au Fenerbahçe, Milan Skriniar a marqué ce vendredi dans le championnat turc.

Après une première partie de saison où il n’entrait pas dans les plans de Luis Enrique (5 matches disputés, 381 minutes), Milan Skriniar a décidé de prendre la direction de la Turquie pour avoir du temps de jeu. Sous les ordres de José Mourinho, l’international slovaque est devenu un joueur important de la défense du Fenerbahçe. Le défenseur prêté par le PSG a disputé l’intégralité des matches de sa nouvelle formation (13 rencontres).

À lire aussi : Mercato – Un accord entre le PSG et Fenerbahçe pour Milan Skriniar ?

Et ce vendredi, le joueur de 30 ans s’est distingué en ouvrant son compteur but avec le club d’Istanbul. Opposé à Bodrumspor dans le cadre de la 29e journée de Süper Lig, le Fenerbahçe s’est imposé sur le score de 2-4. Et Milan Skriniar a ouvert le score de la tête en tout début de match (5e). Dans une rencontre dominée par le Fener (71% de possession de balle), l’ancien de l’Inter a touché un total de 110 ballons dans cette rencontre avec un taux de 96% de passes réussies (99/103) et une belle qualité de jeu long (10/12). Sur le plan physique, le Slovaque s’est également distingué avec 6 duels remportés sur 9.

Avec ce succès, le Fenerbahçe reste seul à la deuxième place du classement (65 pts) loin devant le troisième (Samsunspor, 51 pts) mais compte toujours six points de retard sur le leader, Galatasaray (71 pts). Encore sous contrat jusqu’en 2028 avec le PSG, Milan Skriniar donne pleinement satisfaction à la direction turque, lui qui est prêté jusqu’à la fin de la saison. Et un accord pourrait être trouvé entre les deux clubs pour un transfert à hauteur de 10M€, d’après les derniers échos de la presse.