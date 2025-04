ASSE / PSG – Le groupe parisien convoqué par Luis Enrique

Ce samedi soir (19h sur DAZN), le PSG se déplace sur la pelouse de l’AS Saint-Etienne avec pour ambition de revenir avec les trois points.

Le PSG retrouve la compétition ce samedi. À l’occasion de la 27e journée de Ligue 1, le leader du championnat affronte l’AS Saint-Etienne à Geoffroy-Guichard. Les Rouge & Bleu peuvent même devenir champion de France dès ce samedi. Pour cela, il faudra s’imposer dans le Forez, espérer une défaite de l’Olympique de Marseille face au Stade de Reims plus tôt dans la journée (17h) puis un résultat nul dans le derby entre l’AS Monaco et l’OGC Nice dans la soirée (21h05). Et pour cette rencontre face aux Verts, Luis Enrique a dévoilé son groupe.

Hakimi absent, Lee blessé, Mayulu suspendu

Touché à l’épaule avant la trêve internationale, Arnau Tenas est toujours forfait. Une absence qui permet à Louis Mouquet d’être convoqué. Suspendu pour accumulation de cartons jaunes, Senny Mayulu ne prendra pas part à ce déplacement dans le Forez. Laissé au repos par Luis Enrique, Achraf Hakimi est également absent, tout comme Lee Kang-In qui soigne son entorse de la cheville contractée avec la Corée du Sud. Chez les Titis, Ibrahim Mbaye est convoqué au contraire de Yoram Zague. Pour le reste, pas de surprise avec la présence de joueurs cadres comme Marquinhos, Vitinha ou encore Ousmane Dembélé. Voici le groupe des 19 Parisiens convoqués pour cette rencontre face à l’ASSE.

Gardiens : Donnarumma, Safonov, Mouquet

: Donnarumma, Safonov, Mouquet Défenseurs : Kimpembe, Marquinhos, L.Hernandez, Nuno Mendes, Beraldo, Pacho

: Kimpembe, Marquinhos, L.Hernandez, Nuno Mendes, Beraldo, Pacho Milieux : F.Ruiz, Vitinha, Zaïre-Emery, J.Neves

: F.Ruiz, Vitinha, Zaïre-Emery, J.Neves Attaquants : Kvaratskhelia, G.Ramos, Dembélé, Doué, Barcola, Mbaye

