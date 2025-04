Antonio Conte sur l’invincibilité du PSG : « Le plus important pour les joueurs, c’est de gagner les titres »

Encore en lice dans toutes les compétitions, le PSG peut également viser un record historique en France en terminant la saison invaincue en Ligue 1.

Le PSG peut vivre une saison de rêve. Encore engagé dans toutes les compétitions, le club de la capitale ambitionne de tout rafler, à commencer par les compétitions domestiques. Pour le championnat de France, les Rouge & Bleu peuvent être sacrés champions de France dès ce week-end. Et à huit journées de la fin de la saison, l’équipe de Luis Enrique peut entrer dans l’histoire du football français en terminant une saison invaincue. Une performance rare dans le football moderne. Ces dernières années, le Bayer Leverkusen (2023-2024) et Arsenal (2003-2004) ont réalisé cet exploit, tout comme la Juventus Turin en 2011-2012 (38 matches, 23 victoires, 15 nuls, zéro défaite et seulement 20 buts encaissés). Le coach de l’époque, Antonio Conte, actuellement sur le banc du Napoli, a été questionné la pression de cette invincibilité et sur le travail formidable réalisé par Luis Enrique, dans un entretien à L’Equipe.

À quelques journées de la fin, cela devient-il une motivation supplémentaire ?

« Pour nous, la motivation des derniers matches, c’était le titre. Pour le PSG, c’est différent, parce qu’ils ont une telle avance… Je ne pense pas que le PSG ait déjà réussi cet exploit dans son histoire, donc oui, ça peut pousser les joueurs. Une fois que tu atteins l’objectif, il peut toujours y avoir un relâchement psychologique, et tu abordes certains matches avec un peu moins de motivation dans la tête. Là, ça devient très compliqué. C’est le gros danger pour le PSG, qui devrait être titré assez tôt. Nous, on n’avait pas de possibilité de se relâcher, car le Milan était là, au contact. »

Avoir autant de points d’avance peut aussi permettre de jouer plus relâché ?

« Ce n’est pas évident. Parfois oui, mais la concentration est plus importante que le relâchement. Et puis le PSG, contrairement à nous à l’époque, joue la Ligue des champions. Il y a cette autre compétition qui lui prend de l’énergie et de l’influx. Et qui va logiquement occuper les pensées des joueurs une fois qu’ils auront gagné le titre en France. C’est inévitable que d’autres objectifs entrent en jeu, qui deviennent prioritaires. Parce que, de toute façon, le plus important pour les joueurs, c’est de gagner les titres. Après, être invaincu… C’est magnifique, et ça reste dans l’histoire, mais ce sont d’abord les titres qui comptent. Pour maintenir le niveau d’exigence, il te faut des joueurs très forts, pas seulement au niveau de leur qualité technique, mais aussi dans la personnalité, la manière d’aborder le métier, la mentalité. »

Son regard sur le PSG de cette saison

« Je trouve qu’il a vraiment mérité sa qualification contre Liverpool sur l’ensemble des deux matches. Ils ont super bien joué à l’aller, en attaquant, ils ont manqué des occasions importantes. Et au retour… Je sais ce que cela veut dire de jouer à Anfield, dans un match avec un tel enjeu, et ce n’est pas pour tout le monde. Liverpool est une équipe redoutable, elle est en train de gagner la Premier League avec une marge énorme. Il faut mesurer ce qu’a réussi le PSG. C’est une équipe impressionnante, et Luis Enrique fait un travail incroyable. »

Faut-il un coach un peu trop exigeant pour ne pas perdre ?

« Il ne faut pas qu’il soit trop tranquille (rires). L’entraîneur est le thermomètre de l’équipe, il doit sentir chaque baisse de tension, chaque baisse de motivation, il doit être capable de trouver le moyen de réveiller tout le monde et de maintenir la concentration à son maximum. Mais je pense que Luis Enrique n’a pas besoin de mes conseils, il fait un super boulot. »