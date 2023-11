Milan Skriniar face aux journalistes en conférence de presse

Avant le grand rendez-vous à San Siro pour le compte de la quatrième journée de Ligue des Champions face à l’AC Milan, le défenseur central Milan Skriniar s’est présenté devant les journalistes pour la traditionnelle conférence de presse d’avant-match.

Milan Skriniar évoque son arrivée au PSG

« Oui je m’attendais à quelque chose de difficile mais je suis content de cette nouvelle expérience. Il y a des matchs où nous pouvons mieux faire, mais ça fait parti du jeu. Je suis content, de chaque match, de chaque entrainement, j’ai de plus en plus confiance en moi. Il y a beaucoup à améliorer, personnellement, et aussi au niveau de l’équipe mais ça rend la chose encore plus belle. Je pense avoir fait des progrès dans le style de jeu de Luis Enrique. J’aime ce style de jeu, j’aime beaucoup avoir la possession du ballon, de presser haut, de récupérer le ballon quand on le perd, on veut toujours contrôler le match. Il faut faire attention en défense mais on travaille pour cela, on améliore tous les jours les individualités et l’équipe. »

🗣️ | Milan Skriniar 🇸🇰 en conférence de presse :



« J’aime ce style de jeu, j’aime beaucoup avoir la possession, de presser haut, de contrôler le match, on travaille pour s’améliorer de manière individuelle et en tant qu’équipe » #ACMPSG pic.twitter.com/XwjQo2RwpP — Canal Supporters (@CanalSupporters) November 6, 2023

Les retrouvailles avec San Siro

« Je sais que ce match va être difficile sur ce point de vue parce que j’ai joué 6 ans ici, et je sais qu’à ce stade, en tant qu’adversaire, il faut être concentré. Il faut faire ce qu’on sait faire, et si on y arrive il n’y a pas de raison que le résultat soit mauvais. C’est une grande émotion de retrouver ce stade où j’ai gagné mes premiers trophées. C’est spécial de retourner ici mais maintenant je suis un joueur du PSG et je veux faire le meilleur match possible pour garder cette continuité et faire du bien à l’équipe. C’est le principal. Ce sera un match difficile et différent par rapport au match aller, Milan a des difficultés, mais ils peuvent en ressortir des forces et on s’attend à ça. Ils ont des bonnes qualités mais nous aussi, on ira chercher les trois points. Ce serait parfait de faire notre match référence ici. Nous avons de bons résultats et nous voulons garder cette continuité. On peut toujours faire mieux mais nous avons les bonnes qualités pour faire bien demain. »

Jouer avec Marquinhos et Donnarumma

« Pour moi, jouer avec Marquinhos c’est très bien. Nous avons encore des choses à améliorer et ça nous importe peu de savoir qui joue titulaire, ce qui est important c’est de faire gagner le PSG. Dans une équipe avec des joueurs de niveau mondial, équilibrée, l’entraîneur peut choisir qui faire jouer. Chaque joueur peut aider l’équipe. Mais avec Marquinhos je me sens très bien. Je ne parle pas français et lui parle très bien italien alors on a trouvé cette amitié particulière. Concernant Donnarumma, je ne le vois préoccupé. Il est l’un des plus grands gardiens du monde, il a une grand expérience et je sais que demain il va être concentré pour faire bien pour l’équipe. »

🗣️ | Milan Skriniar 🇸🇰 sur sa relation avec Marquinhos 🇧🇷 en conférence de presse :



« Je peux parler pour moi, j’aime jouer avec Marqui, on joue très bien, il faut encore s’améliorer mais le plus important est de faire gagner le PSG, chaque joueur veut aider l’équipe, mais avec… pic.twitter.com/ezWCkvSd5U — Canal Supporters (@CanalSupporters) November 6, 2023

Le soutien des supporters et de ses anciens coéquipiers

« Quand on est à domicile, on a les supporters qui poussent et cela conditionne. Mais demain ce sera pareil pour Milan. Les derbys étaient spéciaux ici et je parle toujours à mes ex-coéquipiers. On échange encore des messages vocaux, on garde de très bons rapports, mais personne ne m’a parlé du Milan AC. Après, évidemment que c’est bien pour l’Inter quand l’AC perd. »