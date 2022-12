Milik a une drôle d’idée pour défendre sur Mbappé

Qualifiée pour les huitièmes de finale de la Coupe du Monde, l’Équipe de France se frottera à la Pologne ce dimanche (16, beIN Sports / TF1). Après la contre-performance de l’Argentine contre l’Arabie Saoudite, le risque d’affronter l’Albiceleste était grand. Mais vainqueurs contre le Mexique et la Pologne, les coéquipiers de Lionel Messi ont fini en tête de leur groupe. La Pologne a aussi validé son ticket en terminant deuxième, sans être réellement convaincante. Après un nul contre le Mexique (0-0), une victoire contre l’Arabie saoudite (2-0) et une défaire contre l’Argentine (0-2), les joueurs de Czesław Michniewicz vont faire face aux champions du monde en titre. Interrogés lors de la conférence de presse d’avant-match, le sélectionneur et l’attaquant Arkadiusz Milik savent qu’il ne sera pas facile de défendre face aux Français, surtout quand il s’agit de stopper Kylian Mbappé.

« Il faudra être rapides et prendre un scooter »

« Les ailiers Mbappé et Dembele sont plus rapides que nous, acquiesce t-il. J’ai cherché ses faiblesses (à l’équipe de France) mais je n’en ai pas trouvé. Il y a quelques points, des erreurs qu’ils ont faites. Il faudra faire attention. Et maintenir la pressions sur cette équipe », constate Michniewicz. Le danger numéro un reste Kylian Mbappé, qui a bien évolué depuis 2018 et qui va certainement donner du fil à retorde aux Polonais. Arkadiusz Milik préfère plaisanter à ce sujet. « Comment défendre sur lui ? Il nous faudra être rapides et prendre un scooter », déclare-t-il. Le joueur de la Juventus de Turin a répondu à la question avec un peu plus de sérieux ensuite. « C’est très difficile de défendre individuellement sur lui, c’est l’un des meilleurs joueurs du monde, il nous faudra réagir en tant que groupe, trouver des solutions collectives ».