La phase de poules de la Coupe du Monde s’est conclue ce vendredi. À cette occasion, et avant les huitièmes de finale qui se lancent ce jour, Canal Supporters vous propose les notes des différents joueurs du PSG engagés dans ce tournoi planétaire.

La phase de poules de cette Coupe du Monde au Qatar a donc tiré son rideau ce vendredi soir. Un premier acte, en attendant les phases à élimination directe, qui nous a réellement enthousiasmé à base de surprises, de scenarii improbables et de confirmations. Sans grand étonnement, 10 des 11 joueurs du PSG engagés dans ce Mondial sont toujours en lice. Certains ont brillé depuis le 20 novembre, d’autres ont déçu. Canal Supporters vous propose de faire un petit point sur les prestations individuelles de ces derniers.

Lionel Messi (Argentine) : 6.5/10

On pensait que la Pulga entamait de la meilleure des façons son idylle qatarie après son ouverture du score rapide face à l’Arabie Saoudite sur pénalty. Néanmoins, cette entrée en lice ne s’est pas vraiment passée comme prévu avec un revers à la clé. Toutefois, lors du match suivant, Lionel Messi a une nouvelle fois fait parler de lui en inscrivant une réalisation sublime face au Mexique dans une opposition Ô combien capitale (victoire 2-0). Enfin, lors de l’ultime rencontre de cette phase de groupe, il est resté muet, ratant, en prime, un pénalty face à la Pologne. Cela n’a nullement empêché, heureusement, les hommes de Lionel Scaloni de s’imposer (2-0). Avec deux buts et une passe décisive, sa prégnance en ce qui concerne la qualification des siens est plus que notable. On en attend cependant un chouïa plus de la part d’un joueur de sa trempe.

Kylian Mbappé (France) : 8/10

Là, on ne peut nier que Kylian Mbappé a réalisé une phase de groupe de haute volée. C’est simple, que ce soit face à l’Australie ou au Danemark, le numéro 7 rouge et bleu s’est placé comme le joueur phare de l’Équipe de France. Buteur et passeur pour son premier match, où il a été nommé MVP, il a ensuite réitéré devant les Danois avec un doublé retentissant. In fine, il a inscrit trois buts, faisant de lui le meilleur buteur de la compétition avec d’autres, et délivré une offrande. On l’attend forcément avec ce niveau dès les huitièmes de finale, mais ses premiers pas en terre qatarie ont été impressionnants.

Achraf Hakimi (Maroc) : 7/10

Le Maroc est l’une des sensations de cette Coupe du Monde. Placés au sein d’un groupe assez relevé composé de la Belgique, de la Croatie et du Canada, les Lions de l’Atlas s’en sont sortis en restant invaincus. Une sacrée prouesse en somme. Sur son côté droit défensif, et malgré des gênes musculaires récurrentes, le joueur du PSG a tenu son rang. Il a notamment délivré une prestation de grande qualité face au Canada avec une superbe passe décisive pour Youssef En-Nesyri, ce qui lui a permis d’être nommé homme du match en plus d’une activité incessante. Face à l’Espagne, la tâche s’annonce bien évidemment ardue, mais ce Mondial nous a déjà réservé quelques surprises.

Marquinhos (Brésil) : 6/10

Le Brésil, à l’image de la France ou du Portugal, n’a pas vraiment tremblé pour se qualifier pour la suite de la compétition. Victorieux face à la Serbie, puis la Suisse, à chaque fois sur le score sec de 2-0, les hommes de Tite ont fait le travail. Côté défensif, Marquinhos a livré des prestations plutôt sobres. Titulaire lors des deux premiers matches, puis sorti du banc dans un rôle inhabituel d’arrière gauche lors de la défaite concédée contre le Cameroun (0-1), il est, bien entendu, l’un des hommes de base de son sélectionneur.

Keylor Navas (Costa Rica) : 5.5/10

Là, la note pourrait paraître sévère pour certaines personnes. Le fait est que Keylor Navas termine le tournoi avec la pire défense de cette phase de groupes et 11 réalisations dans la besace. Il est vrai que cela n’est pas forcément de son fait, lui qui a même sorti quelques parades de classes dont il a le secret notamment contre le Japon permettant aux siens de l’emporter sur le plus petit des scores, mais la faiblesse de son arrière-garde face aux assauts espagnols (7-0) et allemands (4-2) ne l’aura pas vraiment aidé dans sa tâche. Il est, en outre, le seul Parisien qui ne verra pas les huitièmes de finale.

Les joueurs non-notés

Plusieurs joueurs, plus de la moitié en réalité, n’ont pas eu le droit à leur note et la raison en est somme toute assez simple : ils n’ont pas disputé assez de rencontres. Les trois Portugais que sont Danilo, Vitinha et Nuno Mendes ont, chacun, joué une seule rencontre. Le premier cité a rendu une copie très moyenne face au Ghana en défense centrale pour l’entrée en lice des lusitaniens. Par la suite, il s’est blessé et devrait faire son retour pour les huitièmes de finale. Le milieu de terrain de poche a, lui, brillé pour son premier match en Coupe du Monde, mais dans une opposition sans enjeu face à la Corée du Sud (défaite 1-2). Enfin, le latéral gauche de 20 ans, titulaire à la surprise générale face à l’Uruguay après quelques déboires physiques, s’est à son tour blessé et a dû céder sa place avant la pause. Il est d’ailleurs out pour le reste de la compétition.

Trois autres joueurs sont dans ce cas de figure. Pablo Sarabia et Carlos Soler tout d’abord. Les deux ibères sont, la grande majorité du temps, restés sur le banc de touche. Carlos Soler a bien marqué pour le premier match de la Roja, mais de façon presque anecdotique puisque c’était la sixième réalisation des siens face au Costa Rica. Enfin, il serait malhonnête de noter un certain Neymar Jr. Pour ce dernier, touché à la cheville contre la Serbie, c’est surtout la tristesse et la lassitude qui prédominent aujourd’hui. Le joueur devrait reprendre le chemin de l’entraînement ce jour, comme relayé ce matin dans nos colonnes. Reste à voir s’il pourra assumer sa place lors des huitièmes de finale…

Et vous, les CSiens, que pensez-vous de ces notes ? Auriez-vous fait d’autres choix ? N’hésitez pas à nous livrer vos propres notes et appréciations au sein de la rubrique commentaire ci-dessous.