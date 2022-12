Le Mondial de Kylian Mbappé en statistiques

Avant l’Équipe de France, les trois dernières sélections nationales qui ont remporté le Mondial ne sont pas parvenues à se qualifier pour les huitièmes de finale de l’édition suivante. L’Équipe de France a brisé cette malédiction en validant son ticket pour les phases éliminatoires. Avec deux premiers matches bien maîtrisés, la France a montré de belles choses collectivement mais aussi individuellement. Si l’on doit retenir un joueur, c’est forcément Kylian Mbappé. L’attaquant de 23 ans est, pour la plupart des statistiques, au-dessus de ses concurrents.

Mbappé roi des statistiques au Qatar

Avec trois buts inscrits (un contre l’Australie et deux contre le Danemark), il est le meilleur buteur de la Coupe du monde à égalité avec Marcus Rashford, Enner Valencia, Alvaro Morata et Cody Gakpo. L’attaquant français est en tête de plusieurs statistiques lors de ce Mondial. En effet, il est premier aux actions menant à un tir, aux actions menant à un but, aux xG (s’est procuré le plus d’occasions) et aux PsxG (meilleure qualité de tirs).

Lors des phases de poule, Mbappé (16 tirs) et Messi (13) sont les deux joueurs à avoir le plus tiré au but. Ils ont plus tiré que 11 équipes au complet dont la Pologne (19 tirs) et l’Australie (21). Par ailleurs, Mbappé a réussi 8 dribbles, soit le 5e meilleur total, à égalité avec Messi. Le classement est largement dominé par Musiala avec 19 dribbles (dont 13 contre le Costa Rica). Ensuite, Mbappé a été le joueur qui a touché le plus de ballons dans la surface adverse (32). Il devance Musiala (28) et Gnabry (21). À lui seul, la pépite française a plus de touches dans les 18m adverses que le Costa Rica (18), le Qatar (24), le Maroc (30) et la Pologne (31). N’en déplaise à ceux qui n’apprécient pas les statistiques, elles sont tout de même révélatrices du niveau qu’affiche Mbappé dans cette compétition. À voir si cela se confirme pendant la phase éliminatoire.