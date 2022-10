Mille Ultras du PSG présents à Lisbonne ce mercredi

C’est un sacré choc qui s’annonce ce mercredi soir (21h00) à l’Estadio da Luz de Benfica. Le PSG et le club lisboète, qui ont fait carton plein jusqu’ici, tenteront de glaner la première place du groupe H à l’issue de cette 3e journée de la phase de poule de la Ligue des Champions. Une partie où les supporters rouge et bleu donneront de la voix.

Des supporters parisiens en nombre

Après un début de saison canon, les hommes de Christophe Galtier feront face à leur premier gros test ce mercredi soir en terre hostile. Si beaucoup ne s’y attendaient pas forcément, Benfica se place bel et bien comme le principal concurrent des Parisiens dans ce groupe H. Et pour s’imposer dans ce qui représente l’une des plus grosses ambiances du vieux continent, le club de la capitale aura besoin du soutien de ses supporters. Cela tombe plutôt bien puisque ces derniers seront en nombre à Lisbonne. En effet, ce jour, France Bleu Paris nous indiquait que près de 3200 supporters, dont 800 Ultras étaient attendus. Ce soir, L’Equipe précise quelque peu ces chiffres. Ainsi, les fans rouge et bleu seront précisément 3250. Mieux, le Collectif Ultras Paris sera finalement plus nombreux : 1000 selon les informations estampillées du quotidien sportif.