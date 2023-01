Mission remobilisation lancée pour les joueurs du PSG

Ce dimanche soir, le PSG a connu son second revers de la saison, et de l’année, sur la pelouse du Stade Rennais (1-0) pour ce qui représentait l’affiche de la 19e journée de Ligue 1. Une défaite qui fait clairement tâche alors que la confrontation face au Bayern Munich en Ligue des Champions approche à grands pas.

C’est un piètre spectacle que nous ont proposé les joueurs du PSG ce dimanche soir. Face à une équipe rennaise pourtant amoindrie, les hommes de Christophe Galtier ont rendu une copie indigente et se sont donc logiquement inclinés sur le score de 1-0. Le club de la capitale devra désormais se remobiliser le plus vite possible, notamment en vue du huitième de finale aller de Ligue des Champions qui se profile (14 février). Toutefois, malgré le tableau dépeint plus haut, la direction parisienne n’entendrait pas s’affoler outre mesure, nous indique Le Parisien.

Une baisse de régime liée à la Coupe du monde ?

Déjà, comme il a pu l’exposer récemment, Christophe Galtier s’était attendu à une possible reprise post-Coupe du monde délicate. L’hétérogénéité dans la forme physique et mentale des onze joueurs de retour de ce mondial, explique ainsi pour lui, au moins en partie, ce redémarrage plus que poussif. D’ailleurs, toujours selon LP, une vraie baisse de rythme est également constatée lors des dernières séances d’entraînement. Désormais, l’objectif serait de remettre tout le monde sur le même pied d’égalité physiquement parlant. En ce sens, le coach rouge et bleu devrait profiter des deux prochaines semaines afin de faire travailler ses joueurs sur un plan physique, sans non plus occulter l’aspect collectif des séances.

🗣️| Christophe Galtier sur la Ligue des champions ⭐️ qui approche pour Prime video :



"Le match du Bayern de Munich est a la fois proche et loin on va d'abord devoir se focaliser sur les matchs qui arrivent" #SRFCPSG pic.twitter.com/H5cSYTcFXw — Canal Supporters (@CanalSupporters) January 15, 2023

Le Parisien indique également que Christophe Galtier et Luis Campos devraient s’adresser aux joueurs dans les jours à venir et ce, dans l’optique de réclamer, « fermement mais calmement », une toute autre mobilisation de leur part. Le board parisien tablerait, en outre, sur « l’orgueil des champions » au cours de cette passe difficile. Un rebond est donc espéré à l’approche du match face au Bayern Munich. L’inquiétude ne serait donc nullement de mise en interne au moment où sont écrites ces lignes.