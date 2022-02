Deux Parisiens sur le podium des meilleurs passeurs de L1

Depuis le début de la saison, le PSG réalise un quasi sans-faute en Ligue 1. En effet, après 25 journées disputées, le club de la capitale comptabilise 18 victoires, 5 nuls et 2 défaites et possède une confortable avance sur son dauphin. Pour cela, les Rouge & Bleu peuvent compter sur un Kylian Mbappé au top de sa forme. En effet, le numéro 7 est le meilleur buteur (12 buts) et passeur (9 passes) du club de la capitale en Ligue 1 lors de ses 23 matches disputés. S’il est seulement 4e meilleur buteur du championnat, derrière Wissam Ben Yedder (14), Martin Terrier (12) et Gaëtan Laborde (12), l’attaquant parisien est en tête du classement pour les passes décisives.

Et un autre Parisien se démarque dans ce domaine. En effet, Leo Messi a distribué 8 passes décisives en 15 matches disputés depuis le début de l’exercice 2021-2022. Il est donc devancé par son coéquipier Kylian Mbappé (9) et le Lensois Jonathan Clauss (9). Surtout, l’Argentin a été passeur décisif pour la 4e journée consécutive en championnat.

Les buteurs du PSG en L1

Mbappé (12) Neymar, Icardi, Danilo (4) Herrera, Hakimi, Gueye, Marquinhos, Di Maria (3) Draxler, Verratti, Kehrer, Messi (2) Ramos, Kimpembe, Wijnaldum, Sarabia (1)

Les passeurs du PSG en L1