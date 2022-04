Moatti : « Le PSG doit seulement s’améliorer par petites touches »

Le PSG ne joue pas ce soir en Ligue des Champions après son élimination contre le Real Madrid. Selon de multiples échos, les changements au sein de la section sportive seront nombreux dans les prochaines semaines. Leonardo, Pochettino et beaucoup de joueurs sont sur le départ cet été. Thiago Silva, qui s’est exprimé au micro de Canal +, est revenu sur le fait que le Paris Saint-Germain ne devrait pas trop chambouler son équipe malgré les déceptions subies. Un avis partagé par le journaliste Étienne Moatti sur le plateau de L’Équipe du Soir. Ce dernier pense que le PSG n’a besoin de s’améliorer que par « petites touches ».

« Thiago Silva il connait bien le PSG, il y a joué longtemps. Il connaît bien les dirigeants et leurs défauts, leur impatience, leur capacité avec de l’argent à vouloir tout changer et mettre des millions sur n’importe quel joueur parce qu’ils ont perdu. Il y a eu des choses positives qui se sont passées cette saison. S’il arrive à le conserver la saison prochaine, le PSG a un trio d’attaque que le monde entier envie. Il y a une stabilité à avoir, une défense qui fonctionne et c’est seulement par petite touche que ça peut être amélioré. C’est dans la continuité qu’on peut avoir des résultats pas en changeant tout à chaque intersaison. Thiago Silva le sait, et on le sait ! »