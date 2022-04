T.Silva : « À chaque fois on repart à zéro et ça, ce n’est pas possible dans le football »

En cette fin de saison, le PSG aura pour seul objectif de remporter le 10e titre de champion de France de son histoire. Avec 12 points d’avance sur l’Olympique de Marseille à 8 journées de la fin, les Rouge & Bleu sont bien partis pour obtenir ce titre symbolique. Mais cet exercice 2021-2022 reste très décevant sur le plan sportif avec des sorties prématurées en 8es de finale de Ligue des champions et Coupe de France. Concernant la C1, les hommes de Mauricio Pochettino ont sombré en quelques minutes face au Real Madrid (1-0, 1-3) en encaissant trois buts de Karim Benzema en 17 minutes. Suite à cet échec, de nombreux changements sont attendus à l’issue de cette saison. Dans un entretien à Canal Plus, l’ancien capitaine des Rouge & Bleu et actuel joueur de Chelsea, Thiago Silva, a été questionné sur cette période difficile des Parisiens.

« L’élimination est incroyable, inimaginable pour nous qui sommes supporters du PSG. Chaque année, c’est la même chose. Je pense qu’il y a des choses qu’il faut regarder pour améliorer le futur. Il ne faut pas faire beaucoup de changements. Là, c’est difficile de continuer à progresser. À chaque fois, on repart à zéro, et ça ce n’est pas possible dans le football. Même si le PSG a beaucoup d’argent, ce n’est pas avec ça que tu gagnes des titres. »

Thiago Silva a également été questionné sur les sifflets à l’encontre de Neymar Jr et demande le soutien du public. « Il est très content au PSG, mais c’est difficile de jouer chez vous et d’être critiqué et sifflé. Je pense que ce n’est pas bon. En France, le PSG gagne tout mais ça ne sert à rien. Il faut gagner la Ligue des champions, mais ce n’est pas comme ça qu’ils vont la gagner. Je pense que tous les supporters doivent supporter l’équipe. Il y a beaucoup d’atmosphère quand on joue au Parc et à l’extérieur. Quand on joue au foot, on sait que les supporters font toujours la différence, négativement et positivement. »