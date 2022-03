Moatti très critique envers Pochettino et son bilan

Le PSG s’est fait sortir de la Ligue des Champions il y a maintenant une dizaine de jours de cela, au terme d’une rencontre très frustrante face au Real Madrid. Les coéquipiers de Mbappé, éliminés de toutes les coupes, vont devoir se concentrer sur la Ligue 1 jusqu’à la fin de la saison. Comme de nombreux échos l’ont rapporté, les Rouge & Bleu devraient subir des changements au sein de son effectif mais aussi sur le banc avec le très probable départ de Mauricio Pochettino. Interrogé sur la Chaîne L’Équipe, le journaliste Etienne Moatti s’est lui montré très critique à l’égard du coach argentin.

« C’est le seul entraîneur sous QSI où on n’a pas vu le début du commencement d’un système de jeu ou quelque chose qui peut se passer au PSG ! Pochettino est venu et n’a même pas essayé d’avoir un tout petit peu d’autorité et même de tenter quelque chose avec ses joueurs vedettes. Il s’est plié au garde à vous à tout ce qu’ils peuvent dire ! Il avait deux matches pour sauver sa carrière au PSG mais il n’a pris aucune responsabilité. Des joueurs eux ont joué parce qu’il y a des talents individuels qui sont fantastiques mais lui n’a rien fait ! »