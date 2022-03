Ligue 1 – L’arbitre de Monaco / PSG dévoilé

Après sa victoire face aux Girondins de Bordeaux (3-0) dimanche dernier, le PSG retrouvera la Ligue 1 en fin de semaine. En effet, le dimanche 20 mars, à l’horaire inhabituel de 13 heures (sur Prime Video), le club de la capitale se déplacera en Principauté pour affronter l’AS Monaco, dans le cadre de la 29e journée de Ligue 1. Cette rencontre entre Monégasques et Parisiens sera dirigée par Benoît Bastien. Il sera accompagné par Hicham Zakrani et Aurélien Berthomieu. Amaury Delerue sera le quatrième arbitre. Clément Turpin et Yohann Rouinsard officieront en tant qu’arbitres assistants vidéo.

Cette saison, Benoît Bastien a déjà arbitré à trois reprises le PSG, dont le match de la phase aller face à l’AS Monaco (2-0). Il avait également dirigé la victoire des Parisiens face au Stade Rennais le mois dernier (1-0) et le match nul contre l’Olympique de Marseille (0-0) avec en prime l’expulsion d’Achraf Hakimi. Cette saison, l’homme de 38 ans a arbitré 13 matches de Ligue 1 pour un total de 52 cartons jaunes et 3 cartons rouges distribués.