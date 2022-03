Les derniers Parisiens appelés en sélection

Après le déplacement sur la pelouse de l’AS Monaco ce dimanche après-midi (13h sur Prime Video), le calendrier des joueurs du PSG sera occupé par les matches de sélection. Et depuis quelques heures, les listes des différents sélectionneurs sont dévoilées. Ainsi ce vendredi, le sélectionneur de l’Italie, Roberto Mancini, a annoncé son groupe de 33 joueurs afin de disputer les barrages pour la Coupe du monde 2022 face à la Macédoine du Nord le 24 mars prochain à Palerme. En cas de victoire, la Nazionale affrontera le vainqueur du match entre le Portugal et la Turquie le mardi 29 mars (20h45). Sans surprise, les deux Parisiens – Gigio Donnarumma et Marco Verratti – ont été convoqués pour cette rencontre importante. À noter les présences des anciens Parisiens : Salvatore Sirigu et Alessandro Florenzi.

Le groupe italien

Gardiens (4) : Cragno, Donnarumma , Gollini, Sirigu

: Cragno, , Gollini, Sirigu Défenseurs (10) : Acerbi, Bastoni, Biraghi, Bonucci, Chiellini, Di Lorenzo, Emerson, Florenzi, Luis Felipe, Mancini

: Acerbi, Bastoni, Biraghi, Bonucci, Chiellini, Di Lorenzo, Emerson, Florenzi, Luis Felipe, Mancini Milieux (9) : Barella, Cristante, Jorginho, Locatelli, Pellegrini, Pessina, Sensi, Tonali, Verratti

: Barella, Cristante, Jorginho, Locatelli, Pellegrini, Pessina, Sensi, Tonali, Attaquants (10) : Belotti, Berardi, Immobile, Insigne, Joao Pedro, Politano, Raspadori, Scamacca, Zaccagni, Zaniolo

Programme Italie

Italie / Macédoine du Nord (demi-finale barrage Coupe du monde 2022) le jeudi 24 mars à 20h45 au stade Renzo Barbera de Palerme

(demi-finale barrage Coupe du monde 2022) le jeudi 24 mars à 20h45 au stade Renzo Barbera de Palerme Portugal ou Turquie / Italie ou Macédoine du Nord (finale barrage Coupe du monde 2022) le mardi 29 mars à 20h45 à Porto ou Konya

Autre Parisien concerné par cette trêve internationale. Georginio Wijnaldum. Déjà qualifiés pour la Coupe du monde au Qatar, les Pays-Bas disputeront deux rencontres amicales lors de cette période. Les hommes de Louis van Gaal affronteront dans un premier temps le Danemark le 26 mars prochain avant de défier l’Allemagne de Thilo Kehrer et Julian Draxler trois jours plus tard.

Le groupe néelandais

Gardiens (3) : Drommel, Flekken, Krul

: Drommel, Flekken, Krul Défenseurs (10) : Aké, Blind, van Dijk, Dumfries, Hateboer, de Ligt, Malacia, Teze, Timber, Wijndal

: Aké, Blind, van Dijk, Dumfries, Hateboer, de Ligt, Malacia, Teze, Timber, Wijndal Milieux (7) : Clasie, de Jong, Klaassen, Koopmeiners, de Roon, Til, Wijnaldum

: Clasie, de Jong, Klaassen, Koopmeiners, de Roon, Til, Attaquants (8) : Berghuis. Bergwijn, Depay, Gakpo, Danjuma, Lang, Malen, Weghorst

Programme Pays-Bas

Pays-Bas / Danemark (match amical) le samedi 26 mars à 20h45 (Johan Cruijff Arena à Amsterdam)

(match amical) le samedi 26 mars à 20h45 (Johan Cruijff Arena à Amsterdam) Pays-Bas / Allemagne (match amical) le mardi 29 mars à 20h45 (Johan Cruijff Arena à Amsterdam)

Chez les jeunes des Pays-Bas, le milieu de terrain des Rouge & Bleu, Xavi Simons, a également été convoqué avec la catégorie U19 pour participer à un stage du mardi 22 au vendredi 25 mars, qui se conclura par un match amical face au NAC Breda le vendredi 25 mars. Initialement, les U19 devaient participer au tour élite de l’UEFA Under-19 Championship Slovakia 2022, mais les matches ont été reportés en raison de la présence de l’Ukraine dans le groupe.