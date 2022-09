Mbappé : « On me demande d’autres choses en Equipe de France par rapport à mon club »

Performant lors de la victoire de l’équipe de France face à l’Autriche en Ligue des Nations (2-0), l’attaquant du PSG, Kylian Mbappé, a livré une belle copie dans l’attaque à trois mise en place par Didier Deschamps. En marge de la rencontre, le joueur de 23 ans a évoqué son positionnement différent.

Titulaire ce jeudi dans le onze de départ de Didier Deschamps, Kylian Mbappé a montré le bon chemin à ses coéquipiers. Après un premier but refusé pour une position de hors-jeu en première période, l’attaquant du PSG a ouvert le score pour sa sélection lors du second acte. Outre cette réalisation, le champion du Monde a bien combiné avec ses partenaires Antoine Griezmann et Olivier Giroud, même s’il a parfois manqué de justesse technique dans son jeu. Une belle performance d’ensemble pour le trio offensif des Bleus. Positionné aux côtés d’Olivier Giroud dans une attaque à deux, Kylian Mbappé a occupé un rôle différent par rapport à celui au PSG. Après la rencontre, le natif de Paris a confirmé qu’il se sentait plus libéré dans son positionnement en équipe de France, dans des propos rapportés par L’Equipe.

La victoire face à l’Autriche

« On ne voulait vraiment pas perdre et descendre dans cette ligue B. On voulait vraiment s’installer dans le camp adverse, marquer notre jeu… On a beaucoup tenté, manqué de réalisme aussi. On marque tôt en deuxième mi-temps, puis on met le but du break et après on a géré un petit peu. Je pense que le public a passé un bon moment. »

S’est-il senti plus libéré par rapport en club ?

« Je joue différemment. On me demande d’autres choses ici par rapport à mon club. J’ai beaucoup plus de liberté ici. Le coach sait qu’il y a un numéro 9 comme Oliv’ qui occupe les défenses et moi je peux me balader et aller dans l’espace. À Paris, c’est différent, il n’y a pas ça. On me demande de faire le pivot, c’est différent. Prend-il plus de plaisir ? (Sourire) Je prends du plaisir partout. »

Comment se sent-il physiquement avec l’enchaînement des matches

« Très bien. La priorité, c’est la sélection. J’espère que je vais jouer dimanche. Je suis toujours prêt à jouer, même en club. Le coach dit qu’il y aura une rotation en club, on va voir comment ça va se passer. »

Au sujet des droits à l’image

« Oui. Ce n’est pas moi qui a trouvé des accords. Toute l’équipe voulait ça. Après, ça ne me dérange pas d’être sur le devant de la scène si c’est bénéfique pour mes coéquipiers. Me faire critiquer ne changera pas ma manière de jouer et de vivre. Si ça peut rendre service au groupe, ça ne me dérange pas. Je pense que tout le groupe est content. »