Revue de Presse PSG : Galtier vs OGC Nice, Mbappé, groupe…

Vu et lu au sujet du PSG dans la presse hexagonale ce vendredi 30 septembre 2022. Les dessous du divorce entre Christophe Galtier et l’OGC Nice, le positionnement de Kylian Mbappé, Lionel Messi apte pour la réception de l’OGCN et le point sur le groupe avant la reprise du championnat.

Dans son édition du jour, L’Equipe consacre sa Une au divorce entre Julien Fournier et Christophe Galtier à l’OGC Nice. En effet, mercredi, l’ancien directeur du football de l’OGCN avait déclaré, sans entrer dans les détails, que le technicien français n’entrerait plus « dans un vestiaire, ni en France ni en Europe » s’il dévoilait les « vraies raisons » de leur mésentente chez les Aiglons. L’aventure du technicien français n’a duré que onze mois en Côte d’Azur avec une 5e place en fin de saison 2021-2022 et une finale de Coupe de France perdue face au FC Nantes (0-1). « Onze mois d’incompréhension, de colères réciproques qui aboutiront aux départs des deux hommes l’été dernier. » Ainsi, le quotidien sportif évoque les dessous de cette rupture. Quelques semaines après son intronisation en juin 2021, Christophe Galtier exprime son mécontentement sur la qualité de son effectif et ne manque pas d’en faire part aux salariés : « On vous a payés pour les recruter ? », chambre-t-il, amer. Par la suite, les réunions se feront entre le technicien français et Julien Fournier avec des explications qui dépassent le cadre du sportif. « Galtier aurait regretté, en privé, la sociologie de son vestiaire. Avec beaucoup de jeunes, d’abord, mais surtout des profils qui ne collent pas à l’identité de la ville. » Un premier moment de tension entre les deux hommes.

Par la suite, la rupture devient plus importante au printemps et notamment pendant la période du ramadan (1er avril-1er mai). Avec la présence de nombreux musulmans dans son équipe (Brahimi, Boulhendi, Atal, Todibo, Lemina, Rosario, Boudaoui et Gouiri), Christophe Galtier est gêné par cette période qui tombe dans un contexte compliqué pour son équipe avec des résultats décevants et certains joueurs qui déçoivent sportivement. « Galtier jugerait, comme d’autres techniciens ou spécialistes de la préparation physique, qu’un footballeur ou athlète ne peut exprimer pleinement son potentiel un jour de match en étant affaibli par une alimentation et une hydratation imparfaites », rapporte L’E. Le coach français adapte donc des séances plus légères et essaye de les convaincre de ne pas jeûner afin de conserver une condition optimale dans un moment crucial de la saison niçoise. Ainsi, « il leur impose de venir au réfectoire avec les autres joueurs, même s’ils ne mangent pas. Cette initiative est bien acceptée par les musulmans de l’équipe, au nom de la cohésion du groupe. » Mais, toujours selon L’Equipe, certaines démarches du coach passent moins bien comme lorsqu’il demande à Hicham Boudaoui de manger avant le match face aux Girondins de Bordeaux. « Le milieu algérien a été titularisé ce jour-là et aucun autre musulman de l’équipe n’a vu décroître son temps de jeu à cause du ramadan, Gouiri gardant sa place malgré des performances en déclin. » Cependant, Julien Fournier reste en colère sur la façon dont le coach de 56 ans appréhende le ramadan et le ton monte entre les deux hommes par messages interposés. Dans l’entourage du coach, on tient à le défendre : « Dans tous les clubs où il est passé, il n’a jamais incité un joueur à ne pas faire le ramadan. Il n’a jamais sorti un joueur de la feuille de match à cause du jeûne. »

Enfin, la rupture totale entre Christophe Galtier et Julien Fournier a eu lieu après la finale de Coupe de France perdue face au FC Nantes. Le clan du technicien français fait « des reproches acerbes » au directeur du football notamment au niveau du recrutement hivernal. Une dernière réunion houleuse qui a fini par convaincre Ineos que le cycle touchait à sa fin. Par la suite, l’arrivée de Luis Campos au PSG a permis à Christophe Galtier de s’engager chez les Rouge & Bleu. De leur côté, les dirigeants parisiens sont mis au courant des relations tendues avec Julien Fournier et de la gestion du ramadan en se renseignant directement auprès de certains relais niçois . Mais, « ils ne perçoivent pas cela alors comme rédhibitoire et recrutent le technicien. »

Concernant le match face à l’OGC Nice ce samedi, le quotidien sportif rapporte que le coach du PSG a pu compter sur le retour de ses internationaux. Touché aux adducteurs il y a quelques semaines, Renato Sanches était bien présent à l’entraînement collectif des Rouge & Bleu. De son côté, Kylian Mbappé s’est entraîné en salle tandis que Lionel Messi, qui revient d’un long voyage aux Etats-Unis, a été laissé au repos. Mais les deux stars « devraient être dans le groupe face à Nice demain. »

De son côté, Le Parisien revient sur le positionnement moins libre de Kylian Mbappé au PSG, comme l’avait explicitement rapporté le principal intéressé lors de la trêve internationale avec l’équipe de France. En effet, le numéro 7 des Rouge & Bleu avait déclaré : « J’ai beaucoup plus de liberté ici (en équipe de France). Le coach sait qu’il y a un numéro 9 comme Olive (Giroud) qui occupe les défenses et moi je peux me balader, aller dans l’espace… À Paris, c’est différent, il n’y a pas ça. On me demande de faire le pivot, c’est différent. » Des propos qui ont beaucoup fait réagir les supporters parisiens et les observateurs de football. Reste à savoir si les paroles du champion du Monde 2018 visaient directement Christophe Galtier, avec qui l’entente semble plus que parfaite, ou plutôt les promesses non-tenues lors du mercato. Présent en conférence de presse ce jeudi, le coach du PSG a été questionné au sujet du positionnement de l’international français. Si le technicien a réaffirmé son désir de vouloir recruter un quatrième attaquant avec un profil différent par rapport à ses trois stars, il confirme que Kylian Mbappé est assez intelligent pour s’adapter : « Je ne pense pas que Kylian ait moins de liberté. On (les adversaires) essaie davantage de le cadenasser car avec nous il est le seul point fixe. En équipe de France, il trouve d’autres déplacements possibles. Mais il est tout aussi intelligent pour trouver les bonnes associations avec Leo, qui sait donner les ballons au bon moment, et surtout Ney qui délivre les ballons dans son espace préférentiel. »

En 9 matches disputés cette saison en club, l’attaquant de 23 ans a déjà trouvé le chemin des filets à 10 reprises. Même s’il ne semble pas s’épanouir dans le schéma en 3-4-1-2 du PSG, Kylian Mbappé affiche un meilleur bilan statistique que lors du début de saison 2021-2022 (4 buts et 5 passes après 9 matchs), un exercice où il finira avec un total de 39 buts et 26 passes. À l’inverse, en équipe de France, il traverse l’une de ses plus mauvaises phases avec 2 réalisations lors des 5 dernières rencontres.

Le quotidien francilien fait un point sur le groupe parisien avant la réception de l’OGC Nice ce samedi (21h sur Canal Plus Sport 360), à l’occasion de la 9e journée de Ligue 1. Et Christophe Galtier a pu compter sur le retour de ses internationaux comme Neymar Jr et Marquinhos. Après une journée de repos suite à leur victoire face à la Tunisie (5-1), les deux Brésiliens postulent à une place dans le groupe pour le match de ce week-end. De leur côté, Kylian Mbappé et Lionel Messi n’ont pas participé à l’entraînement collectif de ce jeudi. Concernant l’Argentin, il revient d’un long voyage aux Etats-Unis où sa sélection à disputer deux rencontres. « Il sera de retour à l’entraînement demain (vendredi, ndlr). Il a beaucoup voyagé avec deux matches aux Etats-Unis. J’ai souhaité lui laisser 48 heures de repos. Il va bien », a précisé Christophe Galtier en conférence de presse. Pour le champion du Monde 2018, il sort d’une grosse semaine avec les Bleus (deux matches disputés dans leur intégralité) mais il va faire son retour avec le groupe ce vendredi. Enfin, Marco Verratti (mollet+suspension) et Presnel Kimpembe (soins au Qatar) manqueront le match face aux Aiglons. À noter la présence de quelques Titis à l’entraînement des professionnels comme Vimoj Muntu Wa Mungu, Nehemiah Fernandez et Hugo Lamy.