L’histoire entre le Collectif Ultras Paris et Neymar Jr a toujours été tumultueuse depuis les débuts du Brésilien au PSG. Et une cassure nette s’est produite à l’été 2019 au moment des envies de départ du joueur au FC Barcelone. Un épisode dont regrette le président du CUP, Romain Mabille.

Sous contrat jusqu’en 2027 avec le PSG, Neymar Jr pourrait donc poursuivre sa carrière jusqu’à ses 35 ans avec avec le maillot parisien. Pourtant, l’histoire d’amour entre le Collectif Ultras Paris (CUP) et le Brésilien n’est pas au beau fixe. Depuis l’été 2019, marqué par les envies de départ du joueur, une cassure a eu lieu entre le CUP et le joueur de 31 ans avec des insultes et sifflets. Invité de l’émission de France Bleu Paris « 100% PSG, Le Mag », le président du CUP, Romain Mabille, s’est exprimé sur ce fâcheux épisode de la banderole insultante à destination de la mère du Brésilien. Il a également été questionné sur les chants du Parc des Princes, déconnectés par moment du match.

« C’est vrai que la banderole qui insulte sa mère, c’est dur »

« C’est vrai que la banderole qui insulte sa mère, c’est dur. On a été durs. Le fait est que les gens lui ont donné tellement d’amour au début. Son vrai-faux départ du Barça (à l’été 2019). Parce que pour moi, sur les déclarations qu’il fait où tout le monde lui tombe dessus, si on prend la totalité de l’interview, il faut être objectif. Oui, il dit que la remontada (défaite 1-6 face à Barcelone en mars 2017) c’est son meilleur souvenir mais il dit aussi que PSG/Liverpool (victoire 2-1 en phase de poules de Ligue des champions en 2018-2019) ça reste son meilleur souvenir de stade. »

« Il n’y a aucune volonté du club et de Neymar de rétablir la situation »

« Au-delà de ça, il y a aujourd’hui une situation qui s’est creusée, il n’y a aucune volonté du club et de Neymar de rétablir la situation. Je peux te garantir une chose, c’est que dans l’entourage de Neymar, du club ou de la tribune, il n’y a personne qui a fait plus que moi pour essayer de rétablir la situation. J’ai dialogué et j’ai essayé de parler avec les gens, j’ai dit que j’étais ouvert au dialogue mais j’ai pas eu de réponse. Je vois qu’il y a une volonté de laisser la situation pourrir, je ne sais pas pourquoi. J’estime que si on peut parler, on avance ensemble, on peut trouver des solutions, c’est bien. Nous, en tant que supporters, on n’a pas non plus à courir derrière lui. Qu’il en veuille au CUP, à la limite, je suis d’accord, mais il ne salue personne au Parc. Il est entré dans un truc, je ne sais pas comment on va en sortir. Je suis le premier d’accord pour dire que tous les joueurs qui portent le maillot du PSG, on doit les mettre dans les meilleurs dispositions pour qu’ils donnent la totalité de ce qu’ils peuvent donner. Je suis aussi d’accord pour dire que Neymar est un joueur qui marche à l’affect et je pense qu’on aurait pu vraiment avoir une autre relation avec lui. »

Des chants déconnectés du match ?

« Il y a certains arguments que je comprends et je suis même d’accord avec certaines personnes. C’est compliqué à remettre en place. Les gens comparent beaucoup avec ce qui se passait avant ou ailleurs. On a récupéré la tribune, c’était le néant total. Une tribune, ça s’éduque avec des réflexes et des habitudes. On a aussi un gros problème, c’est que le public du Parc n’est pas toujours le même, donc pour avoir des gens avec qui on peut avancer, il faut qu’ils soient tout le temps là. Après, ce n’est pas pour rejeter la faute sur les autres (…) On entend les arguments des gens, il y aussi des gens en interne du CUP qui nous remontent les mêmes choses. On le prend en compte et il y a une réflexion entre nous. C’est vrai qu’on est peut-être pas assez connectés avec le match. C’était un choix aussi au début où il fallait relancer la machine donc il fallait que ce soit la fête. C’était une volonté au début. Après, éduquer une tribune ça prend du temps, c’est compliqué. »