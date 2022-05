Ligue 1 – Deux Parisiens suspendus pour Montpellier / PSG

Sacré champion de France pour la 10e fois de son histoire le 23 avril dernier, le PSG doit encore disputer trois matches (Troyes, Montpellier et Metz) avant la clôture de cet exercice 2021-2022 de Ligue 1. Si le club de la capitale pourrait compter sur un effectif quasi au complet pour la réception de Troyes ce dimanche (20h45 sur Prime Video), il devra se passer de deux joueurs pour le dernier déplacement de la saison à Montpellier le 14 mai prochain.

Kimpembe et Neymar suspendus avant la tournée au Qatar

En effet, hier soir, la Commission de discipline de la Ligue de Football Professionnel a livré les détails de sa réunion du mercredi 4 mai. Ainsi, Neymar Jr et Presnel Kimpembe seront suspendus un match pour accumulation de cartons jaunes. Le défenseur et l’attaquant des Rouge & Bleu ont reçu un minimum de trois cartons jaunes en l’espace de dix matches. Une sanction qui prendra effet à partir du mardi 10 mai 2022 à 00h00. Les deux Parisiens manqueront donc le déplacement sur la pelouse du Montpellier Hérault à l’occasion de la 37e journée de Ligue 1 (samedi 14 mai à 21h sur Prime Video). Pour rappel après ce match à la Mosson, le club de la capitale prendra la direction du Qatar (15 et 16 mai) pour une mini-tournée à Doha.