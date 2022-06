Comme chaque semaine, le PSG donne la parole à des anciens titis pour faire un point sur leur actualité mais revenir sur des souvenirs marquants de leur passage au centre de formation et en équipe première. Cette semaine, place à Didier Domi. Le latéral gauche qui a passé dix ans dans le club de la capitale, trois au centre de formation (1991-1994) et sept avec l’équipe première (1994-1998 puis 2001-2004, 115 matches, 1 but), est revenu sur ses années au sein du centre de formation.

« Plus que les victoires ou les trophées remportés, c’est avant tout l’esprit de famille qui régnait au sein du club. Je m’y sentais comme chez moi. Avant que le Centre de Formation de Saint-Germain-en-Laye ne voie le jour, j’ai fréquenté le sport-études dont Bernard Guignedoux était le responsable. Il s’agissait du premier buteur de l’histoire du club. C’était impressionnant pour le jeune supporter de Paris que j’étais. Cet esprit identitaire m’a poussé à m’inscrire dans cette voie. Au fil des années, j’ai appris mon métier de footballeur avec passion et envie de réussir. Je n’en garde que d’excellents souvenirs. Une vraie école de la vie ! »

Des débuts chez les pros à 16 ans

« Étant de nature réservée, voire timide, je m’étais forcément fait tout petit à mes débuts chez les pros. J’ai intégré le groupe à l’âge de 16 ans, imaginez la pression ! Les médias commençaient à s’intéresser à moi. Puis un soir de janvier 1995, je me suis retrouvé au milieu des Ginola, Rai, Valdo, Roche, Kombouaré, Lama et consorts sur la pelouse du Parc des Princes, pour disputer mon premier match officiel face à l’Olympique Lyonnais. Même si je n’avais joué qu’une minute, ce fut extraordinaire à vivre. Du jeune inconnu que j’étais, je suis passé au plus jeune joueur de l’histoire du club ! Très vite, j’ai compris qu’il fallait enfiler une panoplie de guerrier pour être à la hauteur des attentes. Étant défenseur latéral gauche, il y a forcément beaucoup de duels. J’ai donc mis ma timidité de côté et j’ai foncé. »

Didier Domi, qui a été lancé dans le grand bain par un autre illustre titi du PSG, Luis Fernandez

« C’est lui qui m’a lancé dans le grand bain. Je l’admirais beaucoup car il représentait pour moi l’identité du club puisque lui aussi y avait été formé. Il a tout fait pour faciliter au mieux mon intégration. Je n’oublie également pas des joueurs comme Vincent Guérin, Rai, Paul Le Guen, Laurent Fournier et bien d’autres, qui m’ont permis de me sentir à l’aise. Ils étaient tous bienveillants envers moi. J’ai eu énormément de chance de me retrouver parmi cette superbe génération de joueurs. La réussite d’un jeune joueur dépend de tellement de facteurs. J’ai tout fait pour leur rendre leur confiance en me battant du mieux possible à chaque minute passée sur le terrain. »