Mauro Icardi répond à un journaliste sur son avenir au PSG

Après des débuts tonitruants sous le maillot du PSG, Mauro Icardi a décliné dans ses performances à partir de sa deuxième saison parisienne pour finalement ne plus faire partie de la rotation en attaque en 2022. Après une première saison à 20 et 4 passes décisives en 34 matches, l’attaquant argentin a terminé l’exercice suivant avec 13 réalisations et 3 offrandes en 28 matches. En 2021-2022, il a tout de même à 30 matches (13 titularisations, 1307 minutes) pour seulement cinq buts. Encore sous contrat jusqu’en juin 2024 avec les Rouge & Bleu, l’ancien intériste est dans la liste des indésirables pour cet été. Mais, lui ne compte pas quitter le PSG.

Mauro Icardi veut rester au PSG

« Je suis en Afrique Alessandro, l’année prochaine je te laisse organiser mes vacances si tu veux, lance le numéro 9 du PSG – sur son compte Instagram – au journaliste de la Gazzetta dello Sport, Alessandro Grandesso, qui a réalisé un papier expliquant que les dirigeants parisiens souhaitaient se séparer de lui. Ou ces discours sont-ils juste des conneries comme chaque année ? Quand je marquais 30 buts par saison, il y avait les mêmes arguments. Ma carrière dans la balance ? J’ai encore deux ans sur mon contrat. Cela ne me semble pas aussi clair que vous le dites avec ces conneries écrites. A 29 ans, rassurez-vous, avec près de 200 buts marqués, tout le monde me connaît assez bien. Et puis je décide de rester et de me rendre disponible. Merci beaucoup, je vous embrasse fort depuis l’Afrique, avec les gorilles, avec les fidèles et tous mes amis qui ont plus de respect qu’un journaliste comme vous. A bientôt.«