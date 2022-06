Encore sous contrat jusqu’en juin 2024 avec le PSG, Mauro Icardi fait partie des joueurs que les Rouge & Bleu aimeraient voir partir cet été. Après une première bonne saison sous le maillot parisien, l’attaquant (29 ans) a petit à petit baissé en performance pour ne plus faire partie de la rotation lors de la fin de saison 2021-2022. Malgré ça, l’international argentin ne compte pas quitter le PSG lors du mercato estival. Pour la pastille « Raconte-nous » de PSG TV, Icardi a évoqué son plus beau souvenir à Paris.

« Je pense que mon meilleur souvenir est celui de mes débuts. Au Parc des Princes contre Marseille. Je crois que c’était mon premier Classico ici. Marquer deux buts est le meilleur souvenir depuis mon arrivée. Ma plus grande joie dans le vestiaire ? Évidemment quand on gagne un titre, mais je pense que la plus grande joie a été quand nous nous sommes qualifiés pour la finale de la Ligue des Champions. »