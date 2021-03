Morroni : “Nous faisons ce métier pour ce genre de match”

Les Féminines du PSG entament une semaine importante pour la suite de leur saison avec la réception du Sparta Prague en huitièmes de finale de l’UEFA Women’s Champions League demain à 16 heures et samedi le choc de D1 Arkema contre Lyon samedi soir (21 heures, Canal Plus) qui pourrait décider du titre. À la veille de la réception des Tchèques, Perle Morroni s’est présentée devant la presse. La latérale gauche explique que son équipe est prête pour le match de demain.

“Nous sommes prêtes à jouer ce match, nous nous sommes préparées toute la semaine. Nous faisons ce métier pour jouer ce genre de match. C’est toujours spécial de jouer la Champions League. Je ne connais pas beaucoup cette équipe de Prague mais je sais qu’elle est leader de son championnat, dévoile Morroni dans des propos relayés par PSG TV. Ils l’ont emporté face à Glasgow au tour précédent. Il faut se méfier de tous les adversaires en Champions League. Nous jouerons avec nos qualités et nous ferons tout pour l’emporter. Ces derniers mois nous avons gagné davantage en confiance, on se connaît tous très bien. J’ai progressé sur mon travail défensif, il me manque ce petit but qui va venir. La saison est longue et des matches très importants arrivent, nous restons patientes et nous pensons match après match. Nous ferons tout pour décrocher des titres en fin de saison.“