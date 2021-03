Statu quo pour l’avenir de Mbappé jusqu’à l’été (L’E)

Kylian Mbappé arrive en fin de contrat en juin 2022 au PSG. Les dirigeants parisiens veulent absolument prolonger le contrat de leur numéro 7 et aimeraient que ce dernier prenne une décision rapide quand à son avenir. Ils souhaiteraient le prolonger quatre ou cinq ans – comme pour Neymar – selon les informations de l’Equipe et estime avoir “élaboré une proposition salariale qu’il estime très intéressante dans le marché actuel impacté par la crise. Mais Mbappé n’a manifestement pas eu toutes les réponses à ses questions et il a expliqué en interne poursuivre sa « réflexion ».” Le quotidien sportif explique que la situation dans ce dossier devrait rester en statu quo jusqu’à l’été (ni départ, ni prolongation, “peut-être même au-delà” conclut l’Equipe.