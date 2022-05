Après avoir mené 2-0, le PSG a concédé le match nul contre Troyes (2-2) ce soir dans le cadre de la 36e journée de Ligue 1. Lors de cette rencontre, les Rouge & Bleu ont obtenu un penalty après une faute sur Kylian Mbappé. Neymar s’est présenté devant Jessy Moulin et n’a pas tremblé et a propulsé le ballon dans les filets. Mais avant de tirer, les deux protagonistes ont eu une longue discussion. À l’issue de la rencontre, le portier a dévoilé le contenu de cet échange dans la bonne humeur.

« Je viens le voir et je lui dis: ‘Tu sais que si j’arrête le penalty, je suis une star?’ Il rigole et je lui dis: ‘Stp, dis-moi au moins le côté où tu vas tirer. Il y a ma mère, mon père, mes frères, ma femme qui regardent et j’aimerais bien qu’ils soient fiers de moi », explique Moulin dans des propos relayés par RMC Sport. Donc il a rigolé et il m’a dit: ‘Choisi un côté toi ». J’ai répondu: « Toi, dis-moi« . Il n’a pas voulu me donner d’indice donc je suis resté au milieu. Et il tire super bien. »

À l’issue du match, il n’a pas hésité à chambrer le Virage Auteuil, en mettant notamment ses mains sur ses oreilles. « Visiblement ils connaissent bien ma mère… enfin non, ils ne connaissent pas ma mère je pense (rire). Ils ont parlé un peu de ma famille, donc voilà, c’était pour les remercier tout simplement et leur montrer qu’on était heureux.«