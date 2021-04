Moulin : “C’est difficile de lutter contre le talent”

Pour sa dernière sur le banc d’Angers au Parc des Princes, Stéphane Moulin a vu le PSG surclasser son équipe sur le score de 5-0 en quart de finale de Coupe de France. Le technicien angevin a regretté les quelques occasions manquées par son équipe même s’il a avoué que lutter contre les Rouge & Bleu n’était pas facile. “C’est difficile de lutter contre le talent. On a fait quand même fait un parcours correct. La grande déception, c’est l’ampleur du score et pas le contenu du match, assure Moulin au micro d‘Eurosport 2. On a entrepris. Quand on perd à Paris en quarts, on ne peut pas remettre en question tout ce qui s’est passé avant. Ça aurait été dur pour beaucoup d’équipes ce soir. Ce n’est pas un problème de système ce soir.“