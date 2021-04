Fraîchement élu président de l’ECA (Association des clubs européens), Nasser al-Khelaifi a été l’un des acteurs majeurs de la fondre contre la Superleague. Le président du PSG s’est rangé du côté de l’UEFA, un choix qui a été salué par beaucoup de monde, dont Jean-Michel Aulas qui a tenu à féliciter son homologue. “La position de Nasser m’a beaucoup aidé. J’ai été irrité en son temps par la manière et les moyens mis en œuvre par le PSG. Mais à partir du moment où Nasser résistait plus que tous les autres, ça démontrait qu’il fallait suivre le train UEFA et PSG, indique le président lyonnais dans un entretien accordé à l’Equipe. J’ai appelé mon associé principal, Jérôme Seydoux (coactionnaire). On a eu une longue conversation lundi matin, où l’on a décidé de faire front uni.”

En ce qui concerne les 12 clubs fondateurs de cette Superleague morte née, le choix de la rejoindre pourrait avoir des conséquences vis-à-vis de l’UEFA a indiqué à Fotbollskanalen, Karl-Erik Nilsson, l’un des vice-présidents de l’instance européenne du football. “Nous devrons discuter d’éventuelles conséquences additionnelles. Mais il y aura de toute façon des conséquences, sur les questions de confiance notamment, et sur leur crédibilité à l’avenir.“