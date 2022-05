Les Troyens heureux après le point glané contre le PSG

Mené 2-0 par le PSG ce soir lors de la 36e journée de Ligue 1, Troyes n’a pas lâché mentalement et a réussi à revenir dans le match et obtenir un match nul (2-2) important dans la course au maintien. Renaud Ripart a souligné l’état d’esprit de son équipe au micro de Prime Video.

« C’est magnifique. On joue au foot pour vivre des émotions comme ça. On est mené 2-0 au Parc et on arrive à revenir. Ça montre qu’il y a un caractère incroyable dans ce groupe. On a un état d’esprit irréprochable. Je suis très heureux pour les mecs, tout le groupe. C’est super.«

Florian Tardieu, capitaine de l’ESTAC a égalisé avec une subtile panenka. Au micro de Prime Video, il est revenu sur cette prise de risque. « Je l’avais annoncé toute la semaine, à ma famille, à mes collègues. Pour nous c’est magnifique de venir faire un résultat au Parc des Princes, face à des joueurs comme ça. On avait dit que l’on ne devait pas avoir de regret, qu’il fallait prendre du plaisir. Ce sont des matches bonus. On prend un point et c’est magnifique. Si on nous avait dit que l’on ferait 2-2 au Parc, que l’on marquerait deux buts ici, on aurait signé tout de suite. Je suis très content de la force de caractère que l’on affiche depuis quelques matches.«