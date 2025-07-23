Revue de presse PSG : Donnarumma, Zabarnyi, Kolo Muani…

Vu et lu au sujet du PSG dans la presse hexagonale ce mercredi 23 juillet 2025. Comment avancent les dossiers de Zabarnyi et Donnarumma, Randal Kolo Muani de retour pour mieux repartir…

Dans son édition du jour, Le Parisien évoque le mercato du PSG et les deux dossiers les plus chauds, celui d’Illia Zabarnyi et la prolongation de contrat de Gianluigi Donnarumma. « Dans la dernière ligne droite de la Coupe du monde des clubs, la direction parisienne a en effet sondé l’ensemble des troupes pour déceler d’éventuelles volontés d’exil au sein de l’effectif. Si les positions affichées outre-Atlantique ne sont, bien sûr, pas figées dans le marbre, elles ont toutefois dessiné la tendance d’un groupe décidé à poursuivre l’aventure ensemble, aucun joueur n’ayant officiellement émis des envies de départ », indique le quotidien francilien. Dans ce contexte, les dirigeants parisiens ne voient pour l’heure aucun intérêt à bouleverser l’équilibre parfait – mais que chacun sait fragile – trouvé cette saison et ne tablent donc que sur un ou deux potentiels renforts. Le dossier prioritaire concerne celui du défenseur ukrainien de Bournemouth, IllIa Zabarnyi. Le joueur, séduit par la proposition parisienne, s’est d’ores et déjà mis d’accord avec le club de la capitale. Si le PSG a fait une offre de 60 millions d’euros, Bournemouth attendrait 70 millions d’euros pour lâcher son défenseur central. « Seule certitude, Nasser al-Khelaïfi s’est, comme cela lui arrive souvent, lui aussi invité dans le dossier afin de tenter de faciliter les négociations avec le « board » britannique et de ne pas faire traîner l’affaire jusqu’à fin août. » En ce qui concerne Gianluigi Donnarumma, les négociations pour une prolongation de contrat sont au point mort, assure Le Parisien. « Un statu quo qui rapproche un peu plus le Transalpin d’un départ cet été ? Paris, qui a pris langue avec le portier de Lille Lucas Chevalier, a sur le papier déjà une solution de repli. » Mais si Donnarumma devait s’exiler, resterait, là encore, à faire le plus dur : trouver un terrain d’entente avec un Olivier Létang, président du Losc, que l’on dit au moins aussi dur en négociations que ses homologues de Bournemouth, conclut le quotidien francilien.

Le Parisien évoque aussi Randal Kolo Muani. Prêté en deuxième partie de saison à la Juventus Turin par le PSG, l’international français va effectuer sa reprise avec le club de la capitale ce mercredi. Même s’il est de retour au Campus de Poissy, l’attaquant ne restera pas au PSG cet été, lui qui n’entre pas dans les plans de Luis Enrique. Plusieurs offres de prêt avec option d’achat obligatoire ont été transmises par la Juve ces dernières semaines, dans le but de conserver Kolo Muani mais le PSG campe sur ses positions et réclame qu’une grande partie de ce prêt soit payée cette année et non l’année prochaine, avance le quotidien francilien. « L’état-major parisien espère, en effet, profiter de la bonne cote que conserve « RKM » pour amortir un investissement sur lequel il sera de toute façon perdant. » Le feuilleton pourrait donc s’étirer un petit peu, d’autant que la Juventus n’est plus tout à fait dans l’urgence après avoir déjà recruté Jonathan David. « Le transfert d’Hugo Ekitike à Liverpool, pour une somme spectaculaire de 92 millions d’euros (bonus compris), et la probable signature de Viktor Gyökeres à Arsenal pour 75 M€, pourraient également avoir un effet domino sur le marché des attaquants qui aura mis du temps à bouger un peu partout en Europe. » À ce stade, Kolo Muani donne toujours sa priorité à la Juve, mais il dispose de touches en Angleterre où Chelsea, Tottenham et surtout Newcastle sont les autres clubs susceptibles de tenter une approche dans les jours à venir, indique Le Parisien. Randal Kolo Muani espère que son sort sera réglé le plus tôt possible, conclut Le Parisien.

