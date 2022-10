Le PSG a concédé son deuxième nul de la saison ce soir contre Reims (0-0) dans le cadre de la 10e journée de Ligue 1. Avec ce point, les Rouge & Bleu prennent trois points d’avance sur leur dauphin Marseille, qui a perdu un peu plus tôt dans la journée à domicile contre Ajaccio. Ils pourraient voir Lorient revenir à un point en cas de succès contre Brest. Cette rencontre contre les Rémois a été marquée par de très nombreuses tensions entre les joueurs mais également avec l’arbitre, qui a pris des discussions discutables. Pour PSG TV, Nordi Mukiele (noté 4,5 par la rédaction de CS) n’a pas voulu parler d’arbitrage.

« On aurait dû mieux faire dans certaines situations«

« On va mettre de l’arbitrage de côté et parler de nous, de notre match. Je pense que nous n’avons pas fait un super match, et qu’on s’en sort bien avec ce nul. Je ne suis pas content du résultat et du match de ce soir, on aurait dû mieux faire dans certaines situations. Maintenant le match est passé, il faudra encore travailler, rectifier certaines choses, tant défensivement qu’offensivement. La première chose, c’est de bien récupérer parce qu’on a un match important qui nous attend mardi. »

En zone mixte, dans des propos relayés par Le Parisien, le numéro 26 du PSG est revenu sur les tensions durant la rencontre.

« C’est le football, ça arrive, c’est arrivé ce soir face à nous. On aurait pu rester un peu plus calmes. Mais vous savez, quand on est sur le terrain, on n’arrive pas à calmer la tension, on est dans l’adrénaline. C’est dommage de finir avec un rouge. C’est un rouge qui aurait pu être évité. Mais le match est passé, on va mettre ça derrière nous. Les décisions arbitrales ont joué un rôle dans cette tension ? Le rouge a changé le match, dans les tensions, dans les choix de l’arbitre. Mais je ne veux pas parler de l’arbitre, il a peut-être fait des erreurs, nous aussi on en fait, donc il faut mettre ça de côté. On pense à nous, on pense à récupérer car on a des matches importants qui arrivent.«

L’international français a également évoqué ce qui lui avait déplu côté PSG lors de ce match.

« On aurait pu mieux faire offensivement et défensivement. Gigio nous a beaucoup aidés. On a manqué de réussite. Je ne doute pas, les gars ne doutent pas, il faudra corriger certaines choses, on le sait, on va le faire à l’avenir. Ce match est passé et d’autres seront importants. Il faut retenir le fait qu’on est toujours invaincus. Est-ce qu’il y a de la fatigue ? Non, c’est le début de saison, on a fait tourner aussi donc le mot fatigue, je ne le mets pas dedans. Ça n’a pas été un bon soir, dans les prochains matches, on saura relever la tête.«