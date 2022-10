Ce soir, le PSG a concédé le nul (0-0) sur la pelouse de Reims dans le cadre de la 10e journée de Ligue 1. Pour cette rencontre, Christophe Galtier avait décidé de faire une revue d’effectif, offrant sa première titularisation à Carlos Soler et en laissant Neymar sur le banc au coup d’envoi. En conférence de presse, le coach parisien a justifié son choix.

« Ney n’a pas débuté le match parce qu’il a beaucoup joué ces derniers temps«

« Kylian Mbappé est un peu orphelin de Leo et Ney. Je m’en doutais. Je pensais qu’au fur et à mesure du match… Dans mes plans, je voyais l’association avec Ney exister à un certain moment. Ney n’a pas débuté le match parce qu’il a beaucoup joué ces derniers temps. Évidemment que quand il est entré on a vu une bonne relation, souligne le coach du PSG dans des propos relayés par l’Equipe. C’est pour ça que notre seconde période est plus intéressante alors qu’on était en infériorité numérique. Malheureusement Ney a manqué un peu de justesse en face-à-face. Kylian est tombé sur un gardien qui a fait un arrêt décisif, ça se joue aussi à cela même si on ne peut pas que se contenter de ça.«

« Il y avait les conditions pour voir un beau match de football »

Christophe Galtier est aussi revenu sur les tensions lors de ce Reims / PSG

« Il y a beaucoup trop de nervosité alors qu’il y avait les conditions pour voir un beau match de football. Évidemment, pour les adversaires c’est toujours important de recevoir le Paris Saint-Germain. Il y a eu beaucoup de discussions, parfois des excès d’engagement. À force de frustrations, le match a dégénéré. Le carton rouge est pénalisant mais ce n’est pas ce qui a engendré notre pauvre première période. Il fallait plus de variété dans notre jeu. J’ai trouvé mon équipe mieux en infériorité numérique. On a mieux joué, il y a eu plus de mouvements, plus de fluidité. On s’est créé une occasion en première période et deux en seconde. On a fait plus de mouvements mais la fin de match a été très houleuse pour tout le monde et on peut le regretter parce qu’on doit être mieux que ça.«

L’entraîneur du PSG a également évoqué le carton rouge reçu par Sergio Ramos, qui le privera du Classico de la semaine prochaine.

« Il prend un carton jaune. Je ne sais pas si c’est lui qui fait la faute. Bon, je ne l’ai pas vu. J’ai déjà vécu ça, il y a quelques années sur un Nîmes-Lille. Il y a un problème de langage football. Je suis persuadé que Sergio n’a pas voulu insulter l’arbitre. Il a sorti une expression que j’entends des centaines de fois toute la semaine sur le terrain, qu’on entend aussi en Championnat, quand on est énervés on a des paroles, on entend des paroles mais c’est une expression. Je pense que l’arbitre l’a pris pour lui alors que sachant comment ça se passe, j’ai eu le même problème pour José Fonte à Lille. L’arbitre l’avait pris comme une insulte contre lui alors que c’est une expression qu’on dit souvent sur le terrain.«

Christophe Galtier a enfin pris la défense de Carlos Soler, qui n’a pas réalisé sa meilleure prestation pour sa première titularisation avec le PSG.

« Soler a peu joué avec nous. Il est arrivé tardivement, il a peu de repères. Il n’a pas eu beaucoup de séances de travail. Ça a été difficile pour lui alors que c’est un joueur qui a un très très haut niveau. Mais c’était sa première. Il manquait de rythme comme d’autres ont connu ça auparavant. Quand il y a Messi ou Ney qui ne démarre pas évidemment que ça change l’animation de notre équipe, ça peut engendrer aussi un manque de repères, des pertes de balle qui amènent de la nervosité et qui donnent confiance à l’adversaire.«