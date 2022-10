Reims / PSG : Les notes des joueurs parisiens

Le PSG se déplaçait à Reims et pouvait creuser l’écart sur l’OM, son poursuivant, qui s’était incliné plus tôt dans la journée face à l’ACA (1-2). La 1e mi-temps aura été ennuyeuse, entre maladresse technique, déchets dans le jeu et approximations défensives, le club de la capitale passe à côté de sa rencontre, mais le tournant du match arrivera à la 41e minute.

Sanctionné d’un carton jaune pour une faute légère, Sergio Ramos se fait exclure quelques instants plus tard pour une contestation un peu trop véhémente… de quoi créer l’incompréhension et l’énervement chez les Parisiens. Vitinha et Neymar rentreront en deuxième période et le visage du PSG changea (un peu). Le Brésilien va apporter sa fraîcheur physique et technique en plus de sa capacité à accélérer le jeu.

Les Rouge & Bleu vont multiplier les occasions et les situations devant le but… mais ne trouvera pas la faille. La fin de match est tendue et les 21 acteurs sont frustrés par un arbitrage dépassé. Neymar, Hakimi et Mbappé sont par exemple sanctionnés dans les dernières minutes pour des gestes d’humeur.

Score final, 0-0, un match nul (dans tous les sens du terme), le deuxième de la semaine pour le Paris Saint-Germain qui prend tout de même 1 point sur l’OM à huit jours du Classique. Rendez-vous dans 3 jours face à Benfica au Parc des Princes pour la 4e journée de la Ligue des Champions.

Les notes de Jonathan Bensadoun : Donnarumma 8 – Ramos (non noté), Marquinhos 5,5, Danilo 5 – Mukiele 4,5, Verratti 4, Ruiz 5, Bernat 5,5 – Soler 3, Mbappé 3, Sarabia 4,5 – Vitinha 6,5

Les notes de Murvin Armoogum : Donnarumma 8 – Ramos 2, Marquinhos 5, Danilo 6 – Mukiele 4, Verratti 5, Ruiz 5, Bernat 4,5 – Soler 3, Mbappé 3,5, Sarabia 4,5 – Vitinha 5,5

Les notes de Mehdi Houzirane : Donnarumma 8 – Ramos 2, Marquinhos 5, Danilo 6 – Mukiele 4, Verratti 5, Fabian Ruiz 5, Bernat 5 – Soler 3, Mbappé 5, Sarabia 5 – Vitinha 6,5

Les notes de Guillaume de Freitas : Donnarumma 8 – Ramos 2, Marquinhos 5, Danilo 6 – Mukiele 4, Verratti 5, Fabian Ruiz 5, Bernat 5 – Soler 3, Mbappé 5, Sarabia 5 – Vitinha 7

Les notes d’Hugo Bouchara : Donnarumma 8 – Ramos 3, Marquinhos 7, Danilo 7,5- Mukiele 5,5, Verratti 5,5, Fabian Ruiz 6, Bernat 5 – Soler 3, Mbappé 4, Sarabia 4,5 – Vitinha 5,5

Les notes de la rédaction de Canal Supporters : Donnarumma 8 – Ramos (non noté), Marquinhos 5,5, Danilo 6,5- Mukiele 4,5, Verratti 5, Fabian Ruiz 5, Bernat 5 – Soler 3, Mbappé 4, Sarabia 4,5 – Vitinha 6,5