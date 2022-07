Vitinha : « J’ai été très heureux d’être recruté par le PSG »

Vitinha a été la première recrue du PSG cet été. Le milieu de terrain (22 ans) est arrivé en provenance du FC Porto pour un peu plus de 41 millions d’euros. Lors de ses deux premiers matches sous les couleurs des Rouge & Bleu, l’international portugais a proposé de très belles choses. Dans une interview accordée à l’Equipe, Vitinha s’est confié sur son parcours et ses attentes pour son aventure parisienne.

Pas surpris d’être convoité par le PSG

« Non, surpris n’est pas le bon mot, j’ai été très heureux d’être recruté par le PSG. J’aime être là maintenant et je prends beaucoup de plaisir. Les attentes plus grande au PSG ? Je connais les attentes qu’il y a ici. À mon niveau, je peux juste promettre de faire le maximum, de tout donner pour arriver à chaque match en étant capable d’aider l’équipe autant que je peux.«

Ses objectifs cette saison

« Individuellement, je souhaite jouer le plus possible et aider l’équipe à atteindre ses objectifs, c’est-à-dire tout gagner. Avec la sélection, j’espère faire partie du groupe pour la Coupe du monde au Qatar, ainsi que pour la Ligue des nations. Pour cela, je dois jouer.«

Jouer avec Cristiano Ronaldo, Messi, Neymar, Mbappé

« Je n’ai jamais pensé que j’aurais la possibilité un jour d’évoluer avec eux aussi jeune. C’est un rêve de jouer avec eux et un plaisir. J’apprends à leurs côtés. J’espère pouvoir les aider.«