Après une semaine au Japon (Tokyo et Osaka) marquée par des activités promotionnelles, des opérations marketing, des entraînements ouverts au public mais surtout trois victoires face à Kawasaki Frontale (2-1), les Urawa Red Diamonds (3-0) et le Gamba Osaka (6-2), le PSG retourne à Paris. Ces quelques jours ont notamment permis au groupe parisien de resserrer les liens et à Christophe Galtier de connaître au mieux ses joueurs et son effectif.

Galtier a gagné des points lors de ce Japan Tour 2022

Si l’annonce de son arrivée a pu amener un certain scepticisme en raison de son CV peu fourni (en comparaison à Zinedine Zidane souvent annoncé comme potentielle cible pour le poste d’entraineur du PSG), le technicien français a profité de ce Japan Tour 2022 pour gagner des points auprès de son groupe, comme le rapporte le journaliste, Saber Desfarges. « Sa méthode est pour l’heure validée et appréciée des joueurs », comme en témoigne les récentes images du coach avec son groupe lors des derniers entraînements ouverts au public.

Zaïre-Emery a impressionné

Le journaliste précise aussi que Warren Zaïre Emery a impressionné son monde lors de cette tournée au Japon avec deux matches à son compteur. Le jeune milieu de terrain de 16 ans a récemment signé son premier contrat professionnel avec son club formateur (juin 2025) et a notamment vu son coach avoir des propos élogieux à son égard : « Warren est surprenant de maturité et de clairvoyance. Il a le privilège énorme d’être au contact de ces grands joueurs. Je souhaite intégrer nos meilleurs jeunes à nos côtés, c’est aussi la volonté de la direction sportive et de la présidence, afin qu’ils puissent s’épanouir au sein de leur club formateur. »

Alors que le PSG rentre en France cette nuit, comme le rapporte Saber Desfarges, l’objectif sera désormais de se préparer au mieux pour le Trophée des Champions en fin de semaine. En effet, le club de la capitale a écourté sa tournée au Japon (initialement prévue jusqu’au 28 juillet), afin de réaliser une préparation optimale au Camp des Loges lors des prochains jours. Par la suite, les champions de France prendront la direction de Tel-Aviv le 29 juillet avant d’affronter le FC Nantes d’Antoine Kombouaré le 31.