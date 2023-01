A près d’un mois de la rencontre entre le PSG et le Bayern Munich en huitième de finale de la Ligue des Champions, Sadio Mané est incertain pour ce rendez-vous européen. Cependant, en marge de la préparation pour la seconde partie de saison, Julian Nagelsmann s’est montré un grain optimiste quant à la présence du Sénégalais pour dès le match aller.

Présent en conférence de presse ce jeudi, le coach du Bayern Munich s’est exprimé sur son attaquant, et notamment la phase de reprise qui se poursuit pour lui : « C’est un joueur important, c’est pourquoi nous l’avons recruté. Si tout se passe idéalement, il pourrait jouer contre Paris, mais il faudrait que tout se passe très, très bien. Il y a encore un petit risque. Nous allons voir quel est le processus actuel de récupération. Il a couru à 70 % hier (mercredi). Il est déjà plus rapide que ce que nous attendions« . La Bayern Munich se déplacera au Parc des Princes le 14 février prochain pour disputer son huitième de finale de Ligue des Champions, un calendrier assez serré quant au retour de Sadio Mané, Julian Nagelsmann le sait et tempère : « Mais je ne donnerai pas de prévisions exactes car je ne suis pas non plus en mesure de le faire. Nous devrons voir comment il réagit à une charge de travail de 100 %. Nous verrons alors. Il y a une petite chance pour qu’il puisse jouer le match aller contre Paris mais, dans ma tête, je n’ai pas encore prévu de le faire jouer ce match. Simplement pour ne pas lui mettre la pression, comme je le fais toujours avec les joueurs blessés. Mais il est assurément sur la bonne voie« .

🗣️🚨| Julian Nagelsmann (coach du Bayern Munich) :



“Il y a une petite chance pour que Sadio Mané puisse disputer le match aller contre le PSG… mais dans ma tête je n'ai pas encore prévu de le faire jouer ce match” 🇸🇳⏳ pic.twitter.com/vrs7bkIKni — Canal Supporters (@CanalSupporters) January 12, 2023 Twitter : @CanalSupporters

Un nouveau gardien au Bayern ?

En plus de la potentielle absence de Sadio Mané, Julian Nagelsmann devra faire avec celles de Lucas Hernandez et Manuel Neuer. Cette dernière pourrait poser plus de problèmes et le coach bavarois envisage de la palier, même si la tâche risque d’être compliqué : « Nous sommes dans une période compliquée pour trouver des gardiens. Il s’agit d’un marché complexe, il n’y a pas tellement d’options. Ulreich a tout de même effectué des bonnes séances à l’entraînement, mais nous sommes obligés de nous renforcer, indépendamment du statut de numéro un ou deux« . Le Paris Saint-Germain pourrait donc faire face à un nouveau portier pour les champions d’Allemagne en titre. Pour rappel, c’est au ski, en décembre dernier, que Manuel Neuer s’est fracturé la jambe, une blessure qui l’écarte des terrains pour toute la saison.

Le Bayern Munich poursuit actuellement sa préparation post Coupe du Monde au Qatar avec notamment une rencontre amicale ce vendredi 13 décembre (18h) face au RB Salzbourg. Ils reprendront ensuite la compétition le 20 janvier prochain avec un déplacement sur la pelouse du RB Leipzig. Les Bavarois arriveront au Parc des Princes avec six matchs de compétitions officielles dans les jambes.