On connaît les remplaçants (provisoires) de Jean-Claude Blanc

Le PSG poursuit sa saison avec une toute nouvelle hiérarchie en interne suite au départ de Jean-Claude Blanc.

Ça a été la surprise de la fin de l’année 2022 pour le Paris Saint-Germain. En effet le 26 décembre dernier, le club de la capitale communiquait sur le départ de son emblématique Directeur Général délégué, Jean-Claude Blanc. « L’homme » de l’ombre du PSG a rejoint par la suite le groupe Ineos, propriétaire de l’OGC Nice, et ce dernier devrait prendre ses quartiers dès la fin février. De son côté, le club de la capitale tente de remplacer JCB par des solutions en interne, avant de trouver le candidat parfait pour ce poste ô combien important.

Trois pour un poste ?!

Comme le révèle le journal L’Équipe sur son site internet, Nasser Al-Khelaifi a « opté pour une solution en interne » avec plusieurs dirigeants du club pour pour assurer l’intérim au cours de ces prochaines semaines. Le quotidien sportif donne le nom de Victoriano Melero (secrétaire général du PSG), celui de Marc Armstrong (directeur des partenariats) et « peut-être aussi » de Benoit Le Sech (directeur financier). Trois hauts responsables qui pourraient donc se partager le poste avant de trouver le véritable prochain DG du Paris Saint-Germain… et L’Équipe évoque l’hypothèse Ivan Gazidis, qui a non seulement occupé ce poste à l’AC Milan mais possède aussi le profil recherché pour ce poste. Par ailleurs le PSG devrait communiquer ce jeudi sur cette « refonte » de son organigramme.