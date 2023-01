Ce jeudi, le PSG enregistre les retours de Kylian Mbappé et Achraf Hakimi à l’entraînement. En foulant la pelouse du Camp des Loges, les deux joueurs complètent le groupe de Christophe Galtier qui peut désormais compter sur tous ses éléments.

Après avoir profité de dix jours de repos accordés par le PSG post Coupe du Monde, Achraf Hakimi et Kylian Mbappé ont donc retrouvé le chemin de l’entraînement ce jeudi. Les deux amis se sont rendus aux Etats-Unis, plus précisément à New-York. Le Marocain s’est lui ensuite envolé pour son pays d’origine, afin d’être reçu et d’inaugurer un stade à son nom dans la ville de Ksar El-Kébir, d’où est originaire sa maman. Reçu en grandes pompes, le numéro 2 du PSG a profité de bains de foule au Maroc.

كان لي شرف افتتاح ملعب كرة قدم يحمل إسمي في مدينة القصر الكبير يوم أمس. أشكر سلطات و ساكنة المدينة على مساندتهم و حبهم لي. إنه لفخر كبير أن أعود لهذه المدينة التي لها مكانة خاصة في قلبي و أكون بينكم و بين أهلي و أحبابي. شكرا لكم من القلب ❤️🇲🇦 pic.twitter.com/rDDom5EUeu — Achraf Hakimi (@AchrafHakimi) January 11, 2023 Twitter : @AchrafHakimi

Retour à l’entraînement

Après avoir profité de ce temps libre, les deux amis effectuent leur retour au Centre Ooredoo comme l’indique une vidéo postée sur les réseaux sociaux officiels du Paris Saint-Germain. Cette dernière montre Kylian Mbappé et Achraf Hakimi, tout sourire, reprendre avec de la course. En ligne de mire ? La 19e journée de Ligue 1 Uber Eats et ce déplacement au Roazhon Park afin d’y affronter le Stade Rennais. Selon les dernières informations en date de nos confrères de L’Equipe, leur présence dans le groupe ce dimanche (20h45 sur Prime Video) est plus que probable.