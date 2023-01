Sadio Mané finalement apte pour PSG / Bayern ?

À plus d’un mois et demi du huitième de finale aller de Ligue des champions entre le PSG et le Bayern Munich, les deux formations espèrent pouvoir compter sur toutes leurs forces vives. Et le club munichois pourrait récupérer un joueur important en attaque.

Pour son premier match de l’année 2023, le PSG a concédé sa première défaite de la saison sur la pelouse du RC Lens (3-1). Les Parisiens devront rapidement se ressaisir pour se préparer au mieux pour les huitièmes de finale de Ligue des champions face au Bayern Munich (14 février / 8 mars). Et Christophe Galtier espère avoir toutes ses forces vives à sa disposition pour cette confrontation européenne, avec notamment les possibles retours de Nuno Mendes et Presnel Kimpembe dans les semaines à venir. De son côté, le Bayern reprendra la compétition le 20 janvier prochain face au RB Leipzig et aura 6 matches en compétitions officielles pour être prêt physiquement. Et à l’instar de son homologue parisien, le coach du FC Bayern, Julian Nagelsmann, voudra un effectif au complet pour cette échéance en Ligue des champions. Cependant, il devra déjà composer sans Manuel Neuer et Lucas Hernandez, forfaits pour le reste de la saison. Mais un espoir demeure pour Sadio Mané.

Un retour à l’entraînement espéré début février

Blessé en novembre dernier au péroné, l’attaquant de 30 ans avait dû renoncer à la Coupe du monde avec le Sénégal. Et sa blessure était, dans un premier temps, estimée à 4 mois d’absence et donc un forfait pour la double confrontation face au PSG en Ligue des champions. Mais finalement, le Sénégalais pourrait faire son retour plus rapidement que prévu. En effet, selon les informations de L’Equipe, Sadio Mané est espéré pour le huitième de finale aller au Parc des Princes. L’ancien de Liverpool a déjà entamé sa rééducation. « Ses chances de le voir rétabli le 14 février sont réelles, même si son retour à l’entraînement n’est pas prévu avant début février », précise le quotidien sportif. De retour à l’entraînement demain, les joueurs du Bayern Munich vont ensuite prendre la direction de Doha pour six jours.

Le programme du Bayern Munich