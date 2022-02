Nantes / PSG – Les compositions officielles

Ce samedi soir, coup d’envoi à partir de 21h00 en direct sur Canal+ Décalé, le PSG se rend sur la pelouse du FC Nantes pour le compte de la 25e journée de Ligue 1. Une partie qui fait suite au superbe succès des Rouge et Bleu devant leur public du Parc des Princes face au Real Madrid en Ligue des Champions. Désormais, malgré ce succès probant acquis sur le plus petit des scores, les Parisiens vont entamer trois semaines avant de retrouver les Merengues, trois semaines qu’il faudra particulièrement bien préparer.

Et pour cette première rencontre post match aller des 8es de finale de C1, Mauricio Pochettino vient tout juste de dévoiler son XI titulaire. Comme pressenti, quelques changements sont à noter par rapport à l’équipe qui avait débuté ce mardi soir : ainsi, Keylor Navas prend place dans la cage parisienne. Le portier costaricien sera défendu par une arrière-garde, de gauche à droite, composée de Juan Bernat, Presnel Kimpembe, Marquinhos et Thilo Kehrer. Le trio du milieu de terrain sera constitué de Marco Verratti, Idrissa Gueye et Wijnaldum. Enfin, devant, nous auront le droit au retour de la MNM avec les titularisations de Neymar Jr, Lionel Messi et Kylian Mbappé.

Feuille de match Nantes / PSG

25e journée de Ligue 1 – Samedi 19 février 2022 à 21h00 au stade de la Beaujoire – diffuseur : Prime Video / Canal + Décalé – Arbitre : Mickaël Lesage – VAR : François Letexier et Mehdi Rahmouni.

Le XI du FC Nantes : LAFONT (c) – APPIAH – CASTELLETTO – PALLOIS – MERLIN – CHIRIVELLA – GIROTTO – BUKARI – BLAS – KOLO MUANI – SIMON

Banc : DESCAMPS – CORCHIA – TRAORÉ – CYPRIEN – PEREIRA DE SA – AUGUSTIN – COCO – COULIBALY – GEUBBELS

Entraîneur : Antoine Kombouaré

Le XI du PSG : Navas, Kherer, Kimpembe, Marqui, Bernat, Verratti, Wijnaldum, Gueye, Messi, Neymar, Mbappe